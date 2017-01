LETTURE/ Dopo l'Isis, resta da battere il nichilismo gaio che ha "arruolato" i giovani europei

Sul terrorismo islamista, dopo le vicende di Anis Amri e gli sviluppi in Siria, sconcerto e paura prevalgono perché il nostro sguardo su quanto sta accadendo è sfuocato e incerto è il nostro criterio di giudizio sui fatti. Domenico Quirico ne Il grande califfato (Pozza, 2015) ci viene in soccorso proprio su questa duplice esigenza.

Si è presi da una grande amarezza nel leggere che i giovani della primavera siriana incontrati dall'autore ad Aleppo fossero altra cosa da quelli delle banlieues parigine e delle capitali europee accorsi in sostegno al califfato di Abu Bakr al-Baghdadi per combattere in Siria. Questi uccidono "senza collera, con indifferenza, semplicemente perché possono farlo, come il terremoto o l'alta marea": è il jihadismo europeo, composto di giovani "che hanno vissuto tra noi e con noi" nelle nostre belle città europee, "gente di fede e di coltello". Tutti in uniforme, il barracano nero lungo fino ai piedi, la bandana sulla fronte con scritto "Non c'è altro Dio che Dio", con la classica bandiera nera in una mano e in pugno nell'altra il Kalashnikov. Invece i giovani oppositori di Assad non volevano la guerra come prospettiva infinita e senza tempo, non cercavano la palingenesi di un mondo di puri e di perfetti ma l'affermarsi — secondo Quirico — di condizioni di vita più giuste nelle quali essere padroni del proprio destino nella propria terra. Scrive Quirico: "Noi abbiamo, con la nostra indifferenza, accettato che Bashar manovrasse fra i suoi oppositori: guerra senza quartiere ai laici, ai ribelli della prima ora, mano larga con gli altri, gli islamisti, gli stranieri. Erano, sono la sua garanzia, la sua pubblicità perfetta: io combatto per voi, smemorati dell'Occidente, i miei avversari sono i vostri, guardatevi attorno, coloro che cercano di sgambettarmi sono quelli che vogliono poi venire a sgozzarvi nelle vostre belle case, domani dopo che si saranno sbarazzati di me".

Ma veniamo ad Abu Bakr al-Baghdadi, il fondatore del Daesh, califfo e capo carismatico. Come è stato possibile che un anacronistico califfato esercitasse un fascino così grande, soprattutto verso i giovani europei? Si parla di oltre 9mila foreign fighter (combattenti stranieri) provenienti da Francia, Gran Bretagna, Germania, Belgio e anche Italia. E' recente la notizia secondo la quale le autorità tunisine avrebbero fermato alle proprie frontiere ben 12mila giovani pronti ad andar a combattere per lo stato islamico, per al Baghdadi, uomo colto, laureato, teologo sunnita nato in terra sciita. Quest'uomo — a differenza di Bin Laden o di al Zawahiri o di Abu al Zarqawi, che dovevano nascondersi per non esser braccati o traditi — quest'uomo che si cela non per necessità, ma per scelta, sostiene Quirico, è l'uomo più seguito e obbedito dai giovani combattenti ed è il più ammirato nelle banlieues francesi e nei quartieri belgi.