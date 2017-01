LETTURE/ Epifania, l'arte di fronte all'intimità familiare del Bambino

La scena del Natale di Cristo è stata una delle più grandi fonti di alimentazione della tradizione iconografica sul filo dei secoli. Unico ne era, ultimamente, il registro di fondo: celebrare il paradosso della grandezza di Dio racchiusa nell'umile segno di un essere chiamato a nascere, a vivere e a morire in modo esattamente analogo a quello di ogni altro fratello uomo. Ma il tema si prestava a essere declinato secondo una molteplicità inesauribile di accenti e sottolineature. Inoltrandosi nel cuore dei tempi moderni, l'arte fiorita nel grembo della cristianità medievale si è piegata sempre più decisamente nel senso di un realismo che esaltava il dialogo tra l'ordine soprannaturale e la redenzione dell'universo creato, mettendo al centro la promessa di giustizia e di felicità per l'uomo concreto, che inizia la sua avventura sulla terra, a contatto con il mondo della natura. Il Rinascimento è stato l'alba già solidamente delineata di questo ripensamento in chiave cristiana dell'intero che si tiene connesso nella totalità delle sue parti costitutive.

La rappresentazione della regalità divina capovolta nel povero teatro della stalla di Betlemme. L'adorazione dei pastori. La visita dei Magi. La sacra conversazione nel cerchio ancora più ristretto della Sacra Famiglia, o la sua sintesi estrema che è l'icona della Madre di Dio che ostenta, tenendolo vicino a sé per accudirlo e nutrirlo, l'infante generato dall'eccellenza del suo corpo mirabile: tutti questi punti di vista tra loro intrecciati erano sguardi diversi che consentivano di esaltare l'amore infinito del Padre piegato sulla carne della vita dell'uomo per venire incontro al suo bisogno con il dono della compagnia del Figlio, dilatata fino a farle assumere la materialità di una fisica sembianza mortale.

La preminenza indiscussa era riservata al segno luminoso del Cristo neonato o comunque in tenera età. Cardine ispiratore del suo primato era il principio secondo cui il Verbo che esisteva da prima del sorgere del mondo e per mezzo del quale tutto era stato creato si è "fatto carne" ed è venuto "ad abitare in mezzo a noi". La vicinanza totalmente gratuita del Dio onnipotente non poteva essere resa percepibile in altro modo che passando attraverso il mistero dell'incarnazione: Dio salva veramente l'uomo in quanto si è fatto lui stesso come noi, con tutte le implicazioni che questo di per sé ha comportato, se lo si vuole intendere alla lettera, e non solo come metaforica allusione per far incontrare l'uomo e Dio semplicemente giustapponendoli, mantenendo Dio a un piano così estraneo ed elevato da rendere impossibile ogni interscambio sostanziale. Non per niente "volle venire" e piantare la sua tenda mezzo agli uomini Colui che si sarebbe anche potuto "accontentare di aiutarci", dall'alto della sua potenza celeste, senza esporre al rischio dello scontro con le libertà umane la sua forza d'imperio e la sua sovranità misericordiosa.