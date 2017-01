LETTURE/ Edipo, il male e la colpa: quella domanda che chiede a Dio di rivelarsi

"Innocenti pagano le azioni commesse o i loro figli o la stirpe successiva": con queste parole, verso la fine del VI secolo prima di Cristo, il poeta-legislatore Solone dà una risposta che sembra definitiva alla più terribile domanda echeggiante in ogni tempo: perché il dolore, quando non è un'evidente punizione? e perché al contrario il trionfo degli empi? La punizione nel corso delle generazioni ha un carattere di giustizia: l'empio trionfa ma la famiglia pagherà le sue colpe senza averne commesse, in modo che nel tempo l'equilibrio si ricomponga. Sono idee, presenti anche nell'Antico Testamento, che vengono incontro al desiderio di poter credere ad un bene ultimo, ad una moralità degli dèi e della storia, oltre a confermare che nessuno è solo nel proprio peccato, ma coinvolge negativamente una più ampia realtà.

E tuttavia sono idee insoddisfacenti. Molta parte del mito e della tragedia greca si dibatte in questo dilemma: c'è una giustizia per ogni persona, una corrispondenza fra il suo male e il suo bene? il singolo ha una responsabilità personale, una colpevolezza o una riconosciuta innocenza? Vissuto ad Atene nell'età successiva a Solone, Eschilo prende una via rischiosa: trae dalla tradizione miti conosciuti e li ripresenta insistendo sul margine di libertà concessa a ciascuno. In ognuna delle tragedie rimaste c'è un punto, un dialogo, in cui è affermata la possibilità di scegliere fra bene e male: le Danaidi perseguitate, Prometeo benefattore degli uomini, Eteocle salvatore della patria assediata, Oreste diviso fra due giustizie sono posti di fronte a scelte in cui il bene è affermato con forza (dal Coro, da un amico autorevole) e il male non più solo subìto diviene peccato: e quindi un gesto di libertà.

Un esempio fra tutti. Secondo una variante del mito la stirpe di Edipo è maledetta, una maledizione che si perpetua nelle generazioni e sembra impedire il bene e costringere alla sciagura. I figli sono divenuti nemici: Polinice ha trovato sei alleati e con i sette eserciti pone l'assedio a Tebe, l'antica città fondata da Cadmo, mentre Eteocle la difende con la fiera autocoscienza del capo: "Cittadini cadmei, le parole richieste dalle circostanze deve dire chi guida lo Stato reggendo il timone alla poppa della nave senza chiudere le palpebre al sonno". Quando si giunge alla difesa delle sette porte il re si attiva scegliendo i guerrieri da contrapporre ai capi nemici, ma alla settima porta contrappone al fratello se stesso. Il Coro di giovani ragazze, finora disprezzato come inutile nella sua religiosità insistente, lo rimprovera, proponendogli la possibilità di sfuggire al male: "No, carissimo fra gli uomini, figlio di Edipo, non divenire simile nel modo di pensare a costui che così malvagiamente si esprime! la morte di due consanguinei che si uccidano a vicenda è una contaminazione che non ha vecchiaia".