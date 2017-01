LETTURE/ L'antidoto alla post-verità? Con Eliot, "ripulire il dialetto della tribù"

"Le parole, già./ Dissolvono l'oggetto." Anche se di solito ce ne accorgiamo solo in alcuni momenti culminanti, questi versi di Caproni raccontano un'esperienza che per tutti noi è quotidiana: la caccia per approssimazione a dire quel che vogliamo dire senza sapere mai bene né cosa sia, né come dirlo. Con l'impressione, anzi, che tanto più urgente sia l'oggetto del nostro dire, tanto più le parole con cui cerchiamo di catturarlo e dirlo lo dissolvano, invece di comunicarlo, di "metterlo in comune".

Pensiamoci un attimo: se le parole, i nomi, fossero così univoci e inequivoci, perché nel tempo gli uomini di ogni latitudine avrebbero sentito l'esigenza di affiancarvi gli aggettivi, di coniugarvi accanto dei verbi, cioè delle azioni, per indicare non che cosa una parola dice, ma che cosa ""fa", e quando e come lo fa? E perché le preposizioni — dove lo fa? In, con, su, per, tra, fra? —, perché gli avverbi (un altro "come": tanta-mente? poca-mente? stanca-mente?)… Perché inventare, cioè "trovare" (dal latino invenio), tutte quelle che da bambini ci hanno insegnato a chiamare parti del discorso e che oggi, sempre meno avvezzi al discorso, via via ci abituiamo a maltrattare e dimenticare?

Perché la grammatica è un'esigenza del linguaggio, tanto quanto il linguaggio è esigenza dell'uomo. Ed entrambi hanno, come Caproni intuiva, un nesso profondo con un altro bisogno innato, quello della verità. Anzi: per sgomberare il campo da equivoci, non diciamo, per adesso, verità, ma diciamo certezza, oggettività. Ce ne accorgiamo un po' di più in queste settimane, dove — diversamente cavalcato da interessi contrapposti e da "disinteressati" tentativi di soluzione (quelli di cui ben diceva Eliot, "guardami dal nemico che ha qualcosa da guadagnare/ e dall'amico che ha qualcosa da perdere") — ha tenuto banco in quel che resta del dibattito pubblico il tema della post-verità.

Nato quasi sottobanco e a poco a poco assurto — come sempre più spesso avviene — a tema-feticcio su cui chiunque deve necessariamente dire la sua, l'argomento ha virato ultimamente, nelle sfere medio-alte di Bruxelles e dell'Antitrust, sull'opportunità di istituire un controllo terzo delle affermazioni fatte circolare pubblicamente. Cioè, nel migliore dei casi, l'ennesima authority senza autorità coercitiva, né tanto meno autorità morale, che decida che cosa è vero e cosa non lo è; nel peggiore, squadriglie di nazi-talkers che pattugliano i bar sport di paese dileggiando chiunque osi dire che tra la Juve e i cinesi, ci ha perso Witsel. Nel frattempo Google, che di autorità coercitiva invece ne ha da vendere perché controlla realmente l'informazione — e lo fa da una posizione dominante per cui nessun sacerdote del liberismo si straccia le vesti — annuncia che sta prendendo in carico il problema e che ne terrà conto nella rimodulazione del suo algoritmo di ricerca.