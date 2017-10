AVE MARIA SCANDALIZZA L’UNIVERSITA’/ Il Vescovo: “grazie atei, ci fate riscoprire la Madonna”

Il rettore dell'università di Macerata si è scandalizzato e ha protestato perché una docente ha chiesto agli studenti di recitare una Ave Maria per il centenario di Fatima

18 ottobre 2017 Paolo Vites

I pastorelli di Fatima

Il senso dell'umorismo che hanno i cristiani non ce l'ha nessuno. Perché il cristiano (vero) sa guardare le cose con distacco, con serenità, non si lascia coinvolgere dalle maldicenze e dal cinismo imperante. Il che non vuol dire porgere soltanto l'altra guancia, ma non significa neanche abbassarsi al livello di rabbia e cattiveria che vanno di moda oggi, in un mondo dove le cose belle le si vuole far passare per brutte, o peggio fare del prossimo un nemico. Il cristiano (vero) non avrà mai nemici. Lo ha dimostrato in modo strepitoso il vescovo di Macerata monsignor Nazareno Marconi che con la sua risposta sagace a rettore e studenti dell'università locale, li ha lasciati tutti muti e zitti a guardarsi l'ombelico. E' successo che lo scorso 13 ottobre, centenario del miracolo di Fatima, una docente, la professoressa, Clara Ferranti, ricercatrice di Glottologia e linguistica al dipartimento di studi umanistici dell'università di Macerata abbia a un certo punto interrotto la lezione che stava tenendo chiedendo a chi voleva di recitare con lei una Ave Maria per il centenario di Fatima. Molto tranquillamente alcuni hanno pregato altri sono rimasti in silenzio.

Ma sui social poco dopo sono scoppiate le polemiche, diversi studenti hanno accusato la docente di "limitazione della libertà personale" e il rettore, Francesco Adornato ancora un po' e l'avrebbe denunciata: "Si tratta di un atteggiamento assolutamente improprio e censurabile, mi scuso a nome dell’ateneo". Ma che scuse e scuse. Vale la pena riproporre qui integralmente quanto detto dal vescovo alla radio diocesana: "Chiediamo scusa come credenti per aver destabilizzato la serenità di un’Università, ma il problema è la nostra poca fede. Chi dice almeno 50 Avemarie al giorno, cioè un rosario, tanti, molto più di quelli che vanno a Messa la domenica, non capisce tutta questa agitazione. È che a dirne tante di Avemarie si comincia a pensare che valgano poco, che di fatto siano innocue. Che non creino problemi. Grazie perciò di cuore a chi ha protestato, a chi ci ha ricordato che la preghiera è una forza, una potenza che può mettere paura a qualcuno. Grazie a chi crede più di noi credenti che quelle poche parole smuovano i monti e i cuori tanto da sconvolgere la loro vita. Grazie a chi ci ricorda che dire Ave Maria è salutare una donna morta 2000 anni fa credendo che è viva, in grado di pregare per noi e di operare per rendere la nostra vita più buona e vicina a Dio, tanto da aiutarci ad affrontare serenamente la morte". Concludendo con una stoccata finale da 10o e lode: "Grazie fratelli non credenti e anticlericali perché ci avete ricordato quali tesori possediamo senza apprezzarne adeguatamente il valore e l’importanza”. Perché i cristiani hanno il senso dell'umorismo, ma non sono neanche scemi.

