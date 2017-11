Salvator Mundi di Leonardo da Vinci/ Asta record: quadro più caro di sempre, ma ci sono dubbi sull'autenticità

Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, asta record: quadro più caro di sempre, ma ci sono dubbi sull'autenticità. Venduto a 450 milioni di dollari, ma montano critiche e perplessità...

16 novembre 2017 Silvana Palazzo

Salvator Mundi di Leonardo da Vinci (Foto: da Wikipedia)

Salvator Mundi è la più costosa opera d'arte di sempre: il quadro raffigurante Gesù Cristo dipinto da Leonardo da Vinci è stato venduto all'asta per 450 milioni di dollari, commissioni incluse. L'asta del dipinto realizzato intorno al 1500 per Luigi XII di Francia è stata organizzata ieri a New York da Christie's, una delle più grandi case d'asta al mondo. In vista dell'evento era stata messa in piedi un'imponente campagna di marketing, affidata per la prima volta ad un'agenzia pubblicitaria. Si pensava che Salvator Mundi, l'ultimo quadro di Leonardo posseduto ancora da un privato, sarebbe stato venduto per circa 100 milioni di dollari, ma le offerte sembravano non fermarsi mai ieri. Lo ha fatto sapere il New York Times, raccontando che l'asta è durata 19 minuti ed è stata caratterizzata da rilanci anche di diverse decine di milioni di dollari. L'ultima offerta, quella vincente, è arrivata da Alex Rotter, un dirigente di Christie's che rappresentava un compratore la cui identità è rimasta anonima.

SALVATOR MUNDI VENDUTO A 450 MILIONI, MA È DI LEONARDO?

La storia di Salvator Mundi è molto complicata: per moltissimo tempo si pensava che il quadro di Leonardo da Vinci era andato perso, ma nei primi anni Duemila è stato ritrovato e venduto una prima volta per meno di diecimila dollari. Restaurato e autenticato, è stato comprato e venduto più volte per prezzi sempre più alti. A Christie's è stato dato da Dmitry Rybolovlev, ricco imprenditore e collezionista russo che lo aveva comprato a sua volta da un commerciante d'arte francese Yves Bouvier in un affare da un miliardo di dollari per 38 opere d'arte. All'epoca il prezzo era stimato in 127 milioni di dollari. La somma enorme a cui è stato venduto ieri e la campagna pubblicitaria che ha preceduto l'asta hanno attirato diverse critiche, anche perché non tutti sono convinti che il Salvator Mundi sia autentico. Jacques Franck, storico dell'arte ed esperto di Leonardo, ha dichiarato al New York Times che al massimo potrebbe essere stato dipinto da un assistente di Leonardo, con qualche suo piccolo contributo. Inoltre, il quadro risulta danneggiato e quindi per alcuni il prezzo è legato all'attesa che Christie's è riuscita a creare più che al valore in sé dell'opera. Peraltro non è solito vendere un quadro così antico nel circuito delle opere contemporanee.

© Riproduzione Riservata.