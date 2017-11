Billy the Kid & Pat Garrett/ La storia di una foto, comprata dal rigattiere, che ora vale milioni di dollari

Uno scatto fotografico del criminale Billy The Kid (in compagnia di Pat Garrett, lo sceriffo che lo uccise) acquistato casualmente in un mercatino valere una autentica fortuna

Uno dei più famosi criminali della storia moderna e lo sceriffo che lo catturò e uccise: sono questi i due protagonisti di uno scatto fotografico che, negli ultimi giorni, sta facendo molto discutere negli Stati Uniti e ha riportato un intero Paese al pionieristico periodo della seconda metà dell’Ottocento e a quell’immaginario-western fatto di banditi diventati veri e propri “eroi nazionali” e di cacciatori di taglie e sceriffi sulle loro tracce. Lo scatto in questione è quello in cui sono raffigurati Henry McCarthy, meglio conosciuto col “moniker” di Billy the Kid e Pat Garrett, colui che pose fine alla sua epopea di crimini: la storia che c’è dietro questa fotografia, nella quale i due sono raffigurati quando ancora amici (Garrett era un semplice barista con un passato da cacciatore di bisonti) potrebbe avere un valore inestimabile e, come spesso accade in questi casi, il suo ritrovamento ha un qualcosa di romanzesco e che sicuramente farà fiorire una nuova aneddotica attorno a un sodalizio che, nel 1973, fu celebrato anche da Sam Peckinpah, nel suo “Pat Garrett e Billy the Kid” che peraltro si avvalse anche delle musiche di Bob Dylan.

LA FOTO ACQUISTATA IN UN MERCATINO PER 10 DOLLARI

Secondo quanto di apprende, la fotografia in un bianco e nero sfocato (e nella quale i volti dei quattro protagonisti sono state decorate da dei pomelli rosa) potrebbe avere un valore che alcuni esperti in materia hanno già stimato attorno addirittura ai 10 milioni di euro. Protagonista del casuale quanto fortunato ritrovamento è stato Frank Abrams, un avvocato originario del North Carolina che entrò in possesso dello scatto nel 2011 e non sapeva che quello immortalato per sempre non era un gruppo di uomini qualunque: infatti, Abrams lo acquistò per appena 10 dollari nel classico "mercatino delle pulci", spinto soprattutto dalla sua passione per i personaggi e le atmosfere del vecchio West. Questo almeno fino al 2015: per quattro anni la foto rimase appesa in casa sua prima che alle orecchie di Abrams arrivasse una notizia che cominciò a fargli guardare quella foto con occhi diversi, Infatti, poco tempo prima tale Randy Guijarro acquisto per 62 cents uno scatto inedito di Billy the Kid che successivamente fu valutato oltre 5 milioni di dollari. Dalle ricerche condotte da Abrams è poi emerso che uno degli uomini nella foto era proprio il celebre sceriffo Pat Garrett: da lì alla scoperta che colui che gli stava accanto era proprio il famigerato criminale Henry McCarthy è stata breve.

SULLE TRACCE DEL FUORILEGGE

Infatti, uno degli aspetti più controversi del rapporto che legò Billy the Kid a quello che fu il suo carnefice è che i due fossero amici, tanto che proprio questo era il “fil rouge” della summenzionata pellicola di Peckinpah e che vedeva James Coburn nei panni dello sceriffo di Lincoln County e Kris Kristofferson in quelli del malvivente morto a soli 22 anni in delle circostanze che non sono ancora state storicamente ben chiarite. Solo a seguito di alcune perizie e del parere ricevuto da Robert Stahl, un esperto in materia in servizio presso l’Arizona State University, si è avuta la conferma che il secondo uomo che appare a sinistra della foto era proprio Billy The Kid e che lo scatto era databile a un periodo compreso tra il 1875 e il 1880. In un’intervista concessa al New York Times, l’avvocato ha ricostruito la sua ricerca a ritroso partendo da alcuni particolari che emergono dalla foto stessa sottolineando due aspetti importanti: il primo è che sarebbe stata scattata nel momento in cui i due uomini non erano ancora uno contro l’altro e Garrett suggerì al fuorilegge di lasciare per sempre il New Mexico per evitare di essere costretto a perseguirlo; il secondo concerne invece la volontà di Abrams di tenere per sé lo scatto nonostante possa fruttargli oltre 10 milioni di dollari nel caso in cui venisse messa all’asta. “Non mi interessa quanto vale” ha spiegato l’avvocato, aggiungendo che per lui conta molto di più il privilegio di possederla.

