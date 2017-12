Grazia Deledda/ Natale, quell'umanità intrisa di tormento e speranza

Grazia Deledda, a 90 anni dal Nobel torna di attualità la scrittrice sarda più tormentata grazie al logo di Google che le dedica una semplice icona. Scrisse splendidi racconti di Natale

10 dicembre 2017 Vittorio Crippa

Grazia Deledda

Grazia Deledda ha vinto il Nobel per la letteratura esattamente 90 anni fa. La scrittrice sarda, seconda donna ad aver vinto questo prestigioso premio, era donna e artista dalla potenza lirica non comune e dall’animo inquieto capace di impressionare altrui suoi illustri contemporanei - e ben prima della ribalta del Nobel. Artisticamente Gorkij riteneva Grazia Deledda e Selma Lagerlof (la prima donna ad aver vinto il Nobel per la letteratura, curiosamente una scrittrice svedese) «due scrittrici che non hanno rivali né nel passato, né nel presente: Selma Lagerlof e Grazia Deledda. Che penne e che voci forti! In loro c'è qualcosa che può essere d'ammaestramento anche al nostro mužik», diceva a una giovane scrittrice esordiente. E Grazia Deledda una penna forte lo è davvero, come anche un’anima decisamente tormentata e combattuta tra un sentimento religioso poderoso e un fatalismo esistenziale che rende quasi superfluo quel suo ossessivo senso del peccato e della colpa. Difficile sintetizzare in poche generiche righe tutte le pieghe, le contraddittorietà e gli attriti dell’animo di questo acutissimo sentire esistenziale, quello che cercheremo di fare nella giornata di oggi è tracciare un percorso attraverso alcune sue opere, commenti ed aforismi che la vedano in qualche modo protagonista.

I RACCONTI DI NATALE DI GRAZIA DELEDDA

I racconti di Natale sono dieci straordinarie novelle di Grazia Deledda unite dal riferimento, più o meno marcato, al Natale. Pubblicate in sei diversi volumi usciti tra il 1905 e il 1930, contengono tutto il mondo umano e poetico (il bene, il male, il sentimento religioso, il peccato, il senso di colpa, il paesaggio mitizzato) della grande scrittrice sarda. In questi racconti è possibile scorgere quel lirismo e quella tensione etica che caratterizzano i romanzi più famosi e che indussero un importante critico come Attilio Momigliano a definire la Deledda "un grande poeta del travaglio morale". In particolare, “il dono di Natale”, una storia apparentemente semplice e quasi ingenua, ci porta nel cuore della Sardegna della Deledda, una terra fatta di profumi, concretezza e - a suo modo - ruvida. Una esistenza ridotta all’essenziale materiale, ma grondante speranza per il futuro, quella dei pastori sardi. Grazia Deledda ci conduce nelle abitazioni di due bambini, Felle e Lia, vicini di casa ed entrambi di umili origini. È la vigilia di Natale ed essi stanno vivendo l’attesa di un regalo misterioso. È una festa diversa rispetto a quella degli anni precedenti: un Natale speciale celebrato nella speranza che qualcosa accada. La famiglia di Felle è in attesa di conoscere il fidanzato della figlia che, insieme al nonno, arriverà da loro per la cena. I cinque fratelli maschi, fra cui l’undicenne Felle, hanno abbandonato gli ovili per trascorrere il Natale a casa, desiderosi di conoscere questo uomo molto ricco con cui la loro unica sorella si sposerà. La vigilia di Natale di questa famiglia coincide, quindi, con la gioia di una festa di fidanzamento. La casa di Lia invece avvolge la propria attesa nel mistero e sarà proprio Felle a scoprire qual è il regalo che tutti aspettano con trepidazione.

© Riproduzione Riservata.