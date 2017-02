STATO-MAFIA/ Che cosa sarebbe la mafia senza lo Stato?

Com'è noto, Totò Riina ha dato la sua disponibilità a rispondere alle domande dei pm in aula durante il processo sulla trattativa Stato-mafia. La notizia è di lunedì, e viene spontaneo associarla all'intervista che Pietro Grasso, attuale presidente del Senato, ha reso al Corriere della Sera in occasione dei 25 anni della sentenza del maxiprocesso di Palermo, di cui Grasso scrisse la sentenza. "La mafia fu il braccio armato ancora non sappiamo per conto di chi", il titolo di per sé così significativo.

Grasso ha ragione: nell'analisi dell'attività delittuosa della mafia, soprattutto per il biennio 1992-1993, non sappiamo molte cose perché debole, cioè parziale o volatile, continua ad essere l'approccio al fenomeno.

Lo dimostra un fatto macroscopico. Non siamo in grado di dire se gli assassinii individuali del 1992 (a carico di Salvo Lima, dei fratelli Antonino e Ignazio Salvo, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) e quelli collettivi (di natura stragista) del 1993, con l'assalto al patrimonio artistico di Roma, Firenze e Milano, siano da considerare un fatturato positivo per Cosa nostra.

Anzi, per diversi aspetti si può dire che il bilancio fu negativo e determinò in seno a Cosa nostra un forte dibattito. Si concluse, anche per la cattura (con un'operazione di grande rigore da parte del governo guidato da Giuliano Amato) di Totò Riina, il 15 gennaio del 1993 con la vittoria della linea "imprenditoriale" (cioè di badare solo al dividendo economico) da parte di Bernardo Provenzano.

Né è stato fino ad oggi chiarito il mistero per cui, durante il governo Ciampi (aprile 1993-maggio 1994), il ministro Guardasigilli Giovanni Conso revocò il carcere duro (ex art. 41-bis dell'ordinamento penintenziario) a centinaia di boss reclusi. Come noto, i magistrati del Tribunale di Palermo Nino Di Matteo, Antonio Ingroia, Vittorio Teresi e altri vi hanno ravvisato l'inizio di una trattativa avviata dallo Stato con i boss mafiosi.

Ed è sorta immediata la domanda: se sedersi intorno a un tavolo, come fecero l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino (in rappresentanza dei suoi amici e compari corleonesi Riina e soprattutto Provenzano), da un lato, e dall'altro i Carabinieri Mario Mori e Giuseppe De Donno, avesse avuto come conseguenza — secondo la convinzione di Conso — la sospensione di violenze, aggressioni e massacri, come mai questa linea di condotta (diciamo pure di plateale cedimento alla criminalità) non è stata sperimentata negli anni precedenti? Si sarebbero evitate migliaia di vittime, non di rado innocenti e di devastazioni.

Mi pare opportuno essere più preciso. Cosa nostra imbroglia i rappresentanti dello Stato offrendo loro come terreno di intesa una serie di punti (dodici) elencati nel famoso "papello" concordato tra Riina e Ciancimino. Esso contiene anche elementi di pura e semplice disgregazione dei principi dello Stato di diritto, cioè l'abolizione di sanzioni, compresa la pena di morte, e soprattutto il 41-bis, introdotto nell'ordinamento penitenziario dal governo Amato su iniziativa dei ministri Claudio Martelli ed Enzo Scotti (in realtà del giudice Giovanni Falcone) per creare un regime detentivo insopportabile, anche con aspetti inumani, per i mafiosi reclusi nelle carceri di massima sicurezza. Ma la decisione del Guardasigilli Conso di derogare a questa normativa viene assunta con grande (e incredibile) "discrezione", cioè all'insaputa del capo dello Stato, del presidente del Consiglio, del ministro dell'Interno Nicola Mancino, dell'intera catena gerarchica del ministero della Giustizia.