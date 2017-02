GIORNO DEL RICORDO/ In un lembo di terra il dramma di un popolo

GIORNO DEL RICORDO. Dalla fonte più citata e criticata del web, Wikipedia: "Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 essa vuole conservare e rinnovare 'la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale'. Al Giorno del ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa destinata ai parenti delle persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati uccisi mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia. La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di pace che assegnava alla Jugoslavia l'Istria e la maggior parte della Venezia Giulia".

L'attenzione dei media e del popolo italiano nei confronti del Gdr va a dir poco scemando, quindi non è inutile richiamare anche il testo della legge che ha istituito questa solennità civile nazionale: "1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale 'Giorno del ricordo' al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 2. Nella giornata [...] sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero".

Giorno del ricordo, dunque. Qualche riflessione a margine. Intanto, ricordare non equivale a fare memoria. Il ricordo è per sua natura personale e si intreccia inevitabilmente con il vissuto individuale e relazionale; mentre la memoria è collettiva ed ha un impianto universalmente riconoscibile, il che non vuol dire universalmente riconosciuto. In fatto di memoria non condivisa, noi italiani ne sappiamo qualcosa.

Dunque, un primo appunto sul copione: qui si dice "ricordo" ma, in realtà, trattasi di "memoria". Solo che il giorno della memoria è già intestato, per così dire, e così si è optato per "ricordo", così, a spanne, potremmo ricostruire le ragioni di questa di per sé non particolarmente felice definizione.