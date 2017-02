ISLAM/ Farhad: ecco le menzogne di chi odia in nome di Allah

Farhad è afgano, ha solo 30 anni, ma negli occhi neri una storia da film, da romanzo, e la Storia del suo paese e di un mondo lacerato. Ex capitano dell'esercito, è il figlio di un importante generale dei mujaheddin, braccio destro del leggendario Massoud, "il leone del Panshir" che ha sconfitto i russi e che ha lottato contro i talebani. Incarcerato, torturato, fuggito rocambolescamente mentre la sua famiglia segretamente sopravviveva sotto la follia del fondamentalismo. Oggi Farhad non fa più il soldato, vive in Italia e lavora come mediatore culturale a Torino, è un rifugiato politico, che ha visto la guerra, la corruzione, la violenza e l'odio insensato. E' cresciuto in un Afghanistan dove sembrava non esserci futuro, speranza, e che rimane un paese dilaniato dalla guerra e dalla violenza. Proprio in Italia incontra qualcosa che trasforma radicalmente la sua vita, scopre che gli infedeli sanno essere generosi, accoglienti e attraverso la loro compagnia riscopre il suo Dio. "Io ero musulmano come centinaia di milioni di persone, ma ho riconosciuto il vero islam quando sono entrato in dialogo con i cristiani".

Per raccontare la verità sul suo paese, l'Afghanistan, ha scritto e pubblicato L'ultimo lenzuolo bianco, edito da Guaraldi, un libro duro, scomodo, che ha la prefazione di un grande giornalista, Domenico Quirico. Un libro che grandi editori non hanno voluto pubblicare perché sconvolge per la schiettezza della verità, che non fa comodo alle sottigliezze della diplomazia e del politically correct. Eppure Farhad gira l'Italia tra associazioni, movimenti, scuole, teatri, parrocchie a raccontare la sua storia. Minacciato, condannato da più fatwe come nemico dell'islam dai fanatici, non ha paura perché "chi ha paura non è libero, e io voglio essere un uomo libero. Vengo da un passato dove tutti i giorni ho visto morti davanti ai miei occhi e il vero Dio mi ha salvato. Se arriverà il momento che qualcuno mi ucciderà ci saranno altre persone che seguiranno la strada che ho tracciato".

Nel suo libro racconta atrocità terribili a cui non solo ha assistito ma ha anche partecipato e che rappresentavano le regole di vita di un devoto seguace dell'islam fondamentalista: lapidazioni, torture, divieti. Per alcuni, però. I potenti le trasgredivano senza remore. "Io sono cresciuto nel fondamentalismo, conosco tutti i capi fondamentalisti, conosco i loro figli e gli uomini al potere, con molta sicurezza dico che nessuno di loro segue il vero Dio: sono tutti affaristi che usano il nome di Dio per il loro interesse. Se vivi in mezzo agli animali diventi un animale, ma dico sempre che esiste un Dio che ci ha creato e uno che creiamo noi. La causa delle guerre nel mondo è il dio che creiamo noi. Quando dopo la guerra contro i russi in Afghanistan sono arrivati i mujaheddin, grazie alle potenze internazionali che li hanno finanziati, si sono divisi in tanti gruppi, e ogni gruppo si è creato un dio e hanno cominciato a sottomettere la gente al proprio dio. Questo può succedere nell'islam perché l'islam non ha un riferimento, come per i cristiani è il Papa, e così tu puoi interpretare il Corano come vuoi".