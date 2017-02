LETTURE/ Terra Santa, perché quelle pietre sono così importanti?

Gerusalemme: centro del mondo. Non per niente il gran padre Dante, fedele ai quadri della cultura enciclopedica del Medioevo, collocava la città fra tutte più "santa" al cuore delle terre abitate dell'emisfero nord del pianeta, al di sopra della voragine infernale scavata nei meandri del sottosuolo e agli antipodi esatti della montagna del Purgatorio. Era con ogni probabilità nei dintorni che egli immaginava tracciata la via per scendere fino alla porta di accesso ai regni dell'oltretomba. Ancora oggi, del resto, il Catholicon dei greci ortodossi nella basilica del Santo Sepolcro custodisce un vaso di marmo con una pietra nera, al centro di un segno di croce, che rappresenta fisicamente l'Omphalos, cioè l'ombelico del globo. Ed è in effetti negli spazi circostanti che tradizioni antichissime distribuiscono i luoghi in cui il Figlio di Dio fu innalzato sulla croce, deposto e chiuso nella prigione della tomba, per poi risorgere a nuova vita: prodigioso teatro di inizio di un corso inedito nella vicenda dell'umanità intera, non a caso fatto coincidere con l'area che avrebbe ospitato, fin dagli esordi dell'esistenza umana nel mondo, la tomba del progenitore Adamo. Tutto si riconnetteva nella solidarietà di un'unica storia della salvezza, spinta dal sacrificio di Cristo fino a riscattare dal suo interno il destino di sofferenza e di morte del Vecchio Uomo.

C'è qualcosa di misteriosamente provvidenziale nella forza di attrazione che Gerusalemme ha esercitato su tutte le religioni monoteiste del mondo mediterraneo. Prima ancora della comparsa della nuova fede cristiana scaturita dal superamento del giudaismo, la potenza calamitante di Gerusalemme si era manifestata in modi assolutamente evidenti, segnando in modo radicale il destino del popolo eletto. Per stare in piedi e resistere, aveva assoluto bisogno di un fulcro, quindi di legarsi alla generosa fecondità protettiva di quella che avrebbe dovuto essere la città-madre per eccellenza. Alla conquista dei rilievi su cui essa è adagiata non poterono sottrarsi gli ebrei di Giuda e Israele sotto la guida del re Davide, e sull'altura del monte Moriah che la domina a est il successore Salomone costruì il primo Tempio dell'Antica Alleanza.

Per consentire questo, era stato necessario reimpadronirsi dello stesso luogo che aveva visto Abramo disporsi a compiere il sacrificio di Isacco per obbedienza al volere divino (ma si narrava che già il patriarca Noè lo avesse scelto per immolare le sue offerte al Dio onnipotente dopo la fine del diluvio). Si ritornava così sempre all'unico punto da cui tutto aveva tratto origine e aveva cominciato a svelarsi il senso del cammino umano nella storia del mondo.

La stessa cosa furono indotti a fare, secoli dopo, i credenti della religione islamica, subito a ridosso della morte del fondatore Maometto. Nella spianata dell'antico Tempio distrutto identificarono l'approdo del fantastico trasporto in volo del Profeta dalla Mecca, in una sola notte, a cavallo di Buraq, il destriero alato con volto di donna messo a disposizione dal cielo, grazie al quale Maometto poté poi spiccare il salto che lo condusse, dalla sommità del monte, al mistico viaggio di ascesa attraverso le sfere dei pianeti, fino alla visione paradisiaca di Dio.