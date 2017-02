LETTURE/ Endo e Scorsese, fino a che punto si può decifrare il mistero di Dio?

Caro direttore,

vorrei permettermi di provare a rispondere all'intervento di Daniele Serretti sul film Silence di Martin Scorsese, uscito martedì scorso su queste pagine.

Due premesse. Innanzitutto, scrivo non avendo letto il libro di Endo (l'ho appena cominciato), per quanto ne abbia discusso con diversi amici che l'hanno letto, e per quanto mi dicano che Scorsese si è attenuto fedelmente alle linee narrative e ai dialoghi del romanzo.

In secondo luogo, va detto che le accese discussioni che nascono a seguito del film ne dimostrano per lo meno la validità in quanto "opera d'arte" (per certi prodotti cinematografici non è più fuori luogo ormai usare un termine del genere). E proprio in quanto opera d'arte esso va affrontato, seguendo un imprescindibile criterio: non cercarvi messaggi preconfezionati che dovrebbero meccanicamente scaturire dalla "lettera del testo", dalla narrazione degli avvenimenti, ma pretendere che questi — che per un vero narratore non sono mai un mero pretesto — ci introducano nelle pieghe sempre nuove e sorprendenti della realtà e del cuore dell'uomo, portandoci a toccarne l'insondabile mistero, un mistero difficilmente inquadrabile nei nostri svariati schemi. Si tratta di un criterio tanto più valido quanto più, come per il film in questione, finzione e realtà storica si mescolano profondamente.

Non credo quindi, cominciando ad entrare nel merito della vicenda, che si possa semplicemente affermare che nell'esperienza dei due giovani gesuiti la misericordia diventa strumento e salario di apostasia. L'intento del film non è quello di affermare la validità dell'abiura in casi particolari, giustificandola, o di sottrarre valore alla sacrale esperienza del martirio (peraltro ribadita con decisione dalle scene dei martiri del villaggio all'inizio del film): l'intento è quello di condurci ad immedesimarci con una situazione estrema, che travalica i confini della scelta personale sul martirio (per via della terribile prova a cui i padri sono sottoposti) e che solleva tutti i dubbi più profondi che possono sorgere nel cuore dell'essere umano: perché Dio sembra non agire nella storia? C'è un Dio che ci ascolta? E cosa vuol dire donare la propria vita per Lui, senza cadere nell'orgogliosa affermazione di sé?

Sono domande che sarebbe semplicistico derubricare in fretta alla stregua di dubbi fumosi, e che invece, se si è sinceri, riconosciamo nascere in noi stessi in molte occasioni, specie nelle più dolorose, tanto in chi crede fermamente quanto in chi avverte dentro di sé un senso del divino e della trascendenza della realtà. Il silenzio di Dio non è solamente espressione di un dubbio umano sulla Rivelazione: oltre ad essere un tema che sotto diverse forme ha percorso tutta la storia della teologia cristiana come segno di una irriducibile alterità di Dio rispetto all'uomo (a partire dall'Antico Testamento, come nel caso del profeta Elia, quindi attraverso le riflessioni sul grido di Cristo sulla croce o le Confessioni di sant'Agostino), dal punto di vista della narrazione del film è proprio il fattore che costringe lo spettatore ad un lavoro fondamentale, e per nulla scontato: il confronto fra dialettica ed esperienza vissuta.