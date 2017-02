NANGA PARBAT 8125 m/ Simone Moro: sono andato fin lassù (d'inverno) per guardarmi dentro

L'orologio, per un attimo, s'arresta: batte le 15.37 locali (11.37 in Italia), è il 26 febbraio 2016, esattamente un anno fa. L'annuncio è di quelli da mandare in visibilio il mondo dell'alpinismo: è la prima volta nella storia che l'uomo conquista la vetta del Nanga Parbat d'inverno.

La quota impaurisce: 8125 metri, la nona vetta della terra. Il soprannome le accredita una reverenza divina: "killer mountain", la montagna assassina. Il trenta per cento di coloro che l'hanno tentata non è più rincasato: la sua nudità è dilaniante, la sua prestanza atterrisce. D'inverno è di una bellezza-maledetta, estatica, sopraffine. Gli uomini che salgono fin lassù, salgono per amare e corteggiare: non si sale per soldi o gloria. Sono in quattro: c'è Simone Moro, uno degli interpreti più ardimentosi dell'alpinismo mondiale. Un pezzo dell'Italia più bella, quella manovale e silente. Quella sicurissima che, senza la base, scordatevi le altezze: "E' nata come un corteggiamento, un sogno, non come sfida. La montagna non va sfidata: la si deve desiderare — ci racconta in esclusiva nell'anniversario —. Quella cima per trent'anni è stato il sogno proibito dei più forti scalatori al mondo. Si è fatta desiderare, ha richiesto un supplemento di perseveranza, di pazienza. Di sicuro non è stato frutto d'improvvisazione, né un azzardo: ero alla mia quindicesima spedizione invernale!".

Non c'è azzardo nell'amore: c'è solo il pathos d'accettare i rischi che l'amore porta. D'andare a stanare l'allegrezza della felicità: "Scalo le vette perché mi rende felice". Lo stesso Simone che, spesso, si è fermato ad un passo dalla vetta, perché "la mia felicità, come diceva Teresa di Calcutta, non è una destinazione, è un percorso. La rinuncia è essa stessa un atto felice, significa che c'è stato un viaggio. E' anche capitato che la rinuncia mi abbia permesso di vincere, accettando solo di posticipare il successo". Parole, fatti.

La tentazione di mollare tutto dopo la tragedia dell'Annapurna, natale 1997, raccontata nel bestseller Cometa sull'Annapurna (Corbaccio, 1997), il racconto di un'amicizia indimenticabile. Notte bastarda, funesta, luttuosa: la montagna s'era portata via Anatolij Bukreev: "Era il mio maestro, il più grande amico che la montagna mi avesse fatto incontrare: gigante nell'animo, di roccia nel fisico. Anatolij interpretava un alpinismo silenzioso ma dirompente: una macchina da guerra, un animale da sopravvivenza, l'umile campione che non conosceva limiti. Sulla montagna era di casa. Gli leggevo la pace nell'anima".

Scampato a quella mattanza, lo scalatore bergamasco rafforza la sua certezza: l'andare in verticale sarà la sua passione, la direzione. Nel nome di Anatolij, memoria che consola: "E' tutto come vent'anni fa: condizioni proibitive, poche 'finestre' di bel tempo, la precarietà. Ad essere cambiato sono io: più maturo, più esperto, più stratega".

La strategia di chi sa bene che, ad un'olimpiade, si può vincere l'oro nel salto-in-alto anche se l'asticella qualche volta è caduta. L'accettazione del fallimento come chance di vittoria: "Non sono l'unico innamorato dell'alpinismo invernale. Sono forse quello che si è dedicato di più all'alta quota".