LETTURE/ Nel sogno di Claudia la conversione di Gertrud von le Fort

Sono molti ad essersi occupati di Claudia Procula. Il primo è l'evangelista Matteo che, pur non nominandola, parla di lei nel suo racconto della passione di Gesù. Poi esegeti, studiosi dei vangeli apocrifi, scrittori ne hanno precisato la figura, chi attraverso la filologia, chi rileggendone la vicenda che la lega per sempre al Salvatore. Le scrittrici in particolare sembrano essere state molto interessate alla moglie di Ponzio Pilato: le hanno dedicato un romanzo Elena Bono e Antoinette May. Ancor prima Gertrud von le Fort, il cui racconto del 1931 segue di pochi anni la conversione dell'autrice dalla fede luterana a quella cattolica. Per il lettore italiano questo testo viene pubblicato decenni più tardi, in un volume che raccoglie altri due racconti, l'uno dedicato a Bianca de la Force, l'ultima delle Carmelitane di Compiègne uccise durante la Rivoluzione francese, l'altro alla figlia di Farinata, Bice degli Uberti.

Le tre protagoniste, così diverse per contesto storico e geografico, appaiono simili nel loro ruolo femminile di mitezza e di decisione, anche a dispetto della loro fragilità. La figura della donna è centrale in tutta l'opera della scrittrice tedesca, che aveva fatto suo il motto di Leon Bloy: "Più una donna è santa, più ella è donna".

Lo scritto consiste in una lunga lettera scritta a una matrona romana da Prassede, la liberta greca di Claudia Procula e prende avvio dal sogno della sua signora di cui riferisce Matteo, parlando dell'interrogatorio di Pilato a Gesù: "Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: 'Non avere a che fare con quel giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, per causa sua'" (Mt. 27,19).

La scrittrice ambienta questo sogno premonitore in vari luoghi di preghiera, in cui una folla di gente pronuncia ben chiare le parole: "Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto". La donna cerca di fuggire da quella ossessione: "Mi sembrava di correre da secoli, e di dover continuare a fuggire attraverso i secoli: mi vedevo inseguita e perseguitata fino alla fine dei tempi da quel nome, tanto caro al mio cuore". Così manda Prassede da Pilato, ma vana è l'ambasceria. Claudia Procula assiste al processo: "Lo sguardo di quell'innocente condannato l'aveva ferita e trasformata per sempre. Eppure quello sguardo non era caduto direttamente su di lei, essendo rivolto esclusivamente a suo marito; ma appunto per questo l'aveva colpita, ed ora si vedeva di che cosa fosse capace il suo amore: quel giorno ella prese su di sé la colpa del marito, senza volerlo, semplicemente perché il suo amore era uscito dai limiti in cui prima era costretto".

Lui dimentica quella sentenza. Lei ricorda e tace, con una silenziosa dedizione che a volte rasenta il dolore. Sembra che l'immagine di quel condannato si erga tra loro.