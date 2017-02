LETTURE/ Perché in Giappone c'è ancora la fede cristiana?

Caro direttore,

nel gioioso coro degli interventi encomiastici riguardanti il film Silence di Scorsese c'è quello a cura di E. Morreale (l'Espresso), che si esprime in questi termini: "Una visione in fondo più moderna e più saggia del confronto fra religioni e culture". Tale giudizio è la cartina al tornasole in grado di testare appieno la qualità e il grado di piacevolezza con cui molti hanno recepito il messaggio chiave del film di Scorsese nel milieu del pensiero debole e del policentrismo religioso, che si sazia di ogni stimolo esteticamente apprezzabile per sostenere che in fondo tutte le religioni alla fine si equivalgono. Se poi tali verità sono consacrate da un'"opera d'arte" come il film di Scorsese, tanto meglio.

Dissociandomi da quell'entusiastico e stolido coro laicista, preferisco schierarmi dalla parte di Mattia Ferraresi che in un suo sobrio e intelligente articolo uscito sul Foglio definisce il film "una farsa insidiosa". Ora, lasciando da parte la questione se il film di Scorsese sia un'opera d'arte o meno, esso tocca delle tematiche estremamente gravi, concernenti la fede e la Verità di fronte alle quali non si può tacere. Nessun artista infatti può porsi od essere posto al di là delle questioni di fede che va a toccare, e tanto più nessuna opera d'arte, la quale in quanto opus, opera dell'uomo, ne rimane invece giudicata, messa maggiormente in luce o in ombra, non tanto in qualità delle sue proprietà artistiche, quanto in conseguenza della natura ontologica stessa della fede che la giudica ("l'uomo spirituale giudica tutte le cose" I Cor 2, 15). E nessuna opera d'arte, toccando delle questioni di rilevanza storica, pur mescolando l'inventio al verum, può poi sottrarsi al confronto con la storia che ha tirato in ballo.

Nella fattispecie quindi è d'obbligo porsi domande quali, ad esempio: se Scorsese nella sua libertà di artista ha ripreso quei fatti storici narrati da Endo, perché a sua volta nella sua libertà di artista non ha fatto menzione alcuna del prosieguo della storia di Ferreira che infine accetta di farsi nuovamente calare nella fossa per morire martire? È proprio infatti dell'artista nella sua libertà arrivare dove vuole, e non là dove si ferma la sua fonte principale: il romanzo di S. Endo in questo caso.

Esistono poi degli interrogativi più profondi concernenti la fede a cui il film non offre risposta e di fronte ai quali non si può tacere proprio dal punto di vista cristiano dell'esperienza, della fede e dell'esperienza di fede. Quello di fondo concerne la questione del "silenzio di Dio": un tema che, pur presente nell'ebraismo, non attraversa affatto né l'Antico né il Nuovo Testamento, né i due millenni di vita della Chiesa, e del quale S. Giovanni della Croce dice che è blasfemo perfino supporlo!