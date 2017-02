LETTURE/ "Silenzio", in Giappone c'è un nuovo Graham Greene

"Signore, ti ho dato già tutto, non mi resta più niente".

"Dammi i tuoi peccati, Girolamo, perché io possa avere la gioia di perdonarli ancora".

Se così si può dire, quando Inoue il magistrato discute con padre Rodrigues per l'ultima volta, al termine di Silenzio, il romanzo di Shusaku Endo edito in Italia da Corbaccio, probabilmente non conosce l'aneddoto tratto dalla vita di San Girolamo sul dialogo tra il santo e il Bambino Gesù.

Questo però non toglie la malizia contenuta nella sua distinzione tra la misericordia del Budda, nella quale la debolezza dell'uomo si affida solo a Dio, e quella cristiana, che — afferma citando un altro gesuita — prevede invece che il fedele serbi "con tutte le proprie forze la fermezza dell'animo"; una distinzione che provoca quanti si ritrovano oggi a leggere le pagine del libro (o a vedere il film di Scorsese tratto da esso) a una contrapposizione irrimediabile tra quella che sarebbe la giusta dottrina della pietà divina e una sorta di "misericordia assoluta", che non chiederebbe invece condizioni e non avrebbe bisogno della partecipazione dell'uomo.

A ben vedere si tratta esattamente di quella suddivisione tra cristiani forti e deboli, capaci di martirio e invece apostati, che corre per tutto il libro, impastoiando in una contraddizione insanabile lo stesso giovane gesuita protagonista della storia; dove questa distinzione sarebbe anche l'unica verifica della propria fede e della sua utilità per gli altri.

Ma come si capisce bene dal racconto di Natale di San Girolamo, la partecipazione dell'uomo all'azione misericordiosa di Dio non risiede in qualche capacità eroica e sta invece tutta nella relazione affettuosa con quel Bambino. Accettare la misericordia di Dio è accettare la propria condizione, i propri peccati, offrirli a chi può "perdonarli ancora"; e questa è esattamente "la fermezza" e la collaborazione che Egli chiede. Proprio quello che Giuda, tante volte ricordato nel libro di Endo, non riesce a fare.

In fondo Silenzio è una storia di orgoglio. Esso infatti mette a tema la possibilità o meno che anche il peccato più grande, come il tradimento, possa essere perdonato. O, più precisamente, come accada che la Grazia sia efficace.

Da questo punto di vista la riprovazione che esso provoca è la stessa di sempre, quella per il cristiano che dovrebbe essere il migliore di tutti, specie quando vuole convertire gli altri alla propria fede e invece dimostra di non essere all'altezza di quanto proclama.

Ma questo è proprio il "paradosso cristiano", come lo chiama Graham Greene, "l'onnipotente, universale coesistenza del male e del bene, di Dio e della sua ombra, e della tentazione nel deserto, che, come l'ultima cena, è divenuta un sacramento perenne nella vita dell'uomo".