5 FEBBRAIO 1917/ Queretaro, quando la Costituzione è contro Dio

Nel Messico oggi alle prese con la costruzione del muro con gli Stati Uniti, si celebra un anniversario importante: il 5 febbraio del 1917 infatti, cento anni fa, veniva promulgata la Costituzione di Querétaro, che prendeva il nome da una città messicana dove, cinquant'anni prima, era stato fucilato Massimiliano d'Asburgo, che le diplomazie europee avevano inviato come sovrano nel paese centroamericano con la speranza di stabilire dei legami forti tra il vecchio continente e il nuovo, ove andava ormai imponendosi — dopo la fine della Guerra di Secessione col trionfo dell'Unione — la potenza degli Stati Uniti. La Costituzione di Querétaro rappresentava l'esito della Revolución, la rivoluzione messicana del 1910 di cui furono icone popolari il brigante Pancho Villa e il sognatore Emiliano Zapata, ma che in realtà fu realizzata con il decisivo apporto degli Stati Uniti appoggiando il colpo di stato di Francisco Madero.

Fin dai primi anni della loro indipendenza, gli Stati Uniti rivolsero una particolare attenzione alla ex colonia spagnola. Ai primi dell'Ottocento incorporarono la Lousiana e la Florida. Oltre ai commerci vi impiantarono ben presto un'aggressiva attività missionaria protestante, allo scopo di "delatinizzare" quelle regioni la cui popolazione era quasi interamente cattolica, compresi gli indigeni vale a dire le tribù pellerossa, a cui non toccò in sorte la conversione al protestantesimo, ma l'espulsione o la morte.

A metà del secolo gli Usa erano riusciti a creare un incidente diplomatico col Messico, a cui fece seguito una breve ed intensa guerra di annessione: la bandiera a stelle e strisce sventolò in tre nuovi stati: il Texas, la California, il New Mexico.

Nel 1853 fu poi volta dell'Arizona. Un territorio vasto quanto l'intera Europa Occidentale, e dalle immense risorse naturali, era passato in pochi anni sotto il governo di Washington.

Chi aveva poi fomentato la ribellione contro Massimiliano d'Austria, finanziando la rivolta armata del generale Juarez? Sempre gli Stati Uniti, che come detto non volevano la vicinanza di una monarchia, per di più retta da un sovrano cattolico. Alla vigilia della prima guerra mondiale una nuova scoperta, quella del petrolio, aveva ulteriormente accentuato l'interesse nordamericano per i territori al di là del Rio Grande.

Dal 1910, anno in cui era scoppiata la Rivoluzione di Madero, fino al 1916, il Messico era stato sconvolto da una feroce lotta per il potere. Liquidate le figure popolari di Villa e Zapata, una nuova élite politica rivoluzionaria andò formandosi nel paese: i nuovi generali della rivoluzione del Nord, i borghesi divenuti militari senza alcuna preparazione, abili solo a condurre mattanze e rappresaglie; e gli imprenditori senza scrupoli che si arricchirono offrendo sul mercato statunitense i prodotti agricoli requisiti dalle truppe. In particolare nel conflitto intestino alle forze rivoluzionarie ebbe modo di emergere e di imporsi la nuova classe dirigente di uno stato, quello di Sonora, che riuscì ad imporre i propri capi, i più abili e spregiudicati, a tutto il paese.