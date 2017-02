LETTURE/ Léo Malet, quando gli anarchici incrociano Dio

L'editore Fazi conferma di riuscire a fare operazioni interessanti, oltre che commercialmente positive. Ricordiamo quando anni addietro rilanciò Gore Vidal, per lungo tempo espulso (anzi: ignorato) dal canone ufficiale delle sinistre e del radicalismo, salvo diventarne, poi, idolo tardivo alla pari, quasi, di Zinn e Chomsky. Oggi Fazi rilancia un giallista, tra noir, hard-boiled, umorismo e critica sociale, la cui fortuna è stata in vita eclissata dalla contemporaneità col grande successo, Oltralpe e non, di Simenon.

Stiamo parlando di Léo Malet, personalità da incorniciare per la varietà delle esperienze che colleziona, ma anche per il mantenimento, nei decenni, di una qualità letteraria sempre fuori moda e sempre difficilmente questionabile. Léo Malet, l'anarchico conservatore, il ribelle mai sfiancato dalla vita (nemmeno dalle atrocità del lager), eroe anticonvenzionale nel suo lungo e sereno anonimato, che crea un investigatore privato decisamente particolare, il livido Nestor Burma. Detective a contratto che colleziona tutti i cliché del genere e, appunto per questo, cammina leggiadro tra satira e autobiografia.

Anche il nostro ha, come Malet, trascorsi anarchici. Malet scriveva, giovanissimo, sulle riviste d'area. Gratuitamente. Viene nostalgia a pensare a quel che resta della stampa politica odierna, spesso fideistica, cammellata e retribuita. Nulla a che vedere con la qualità di quella che fu: coraggiosa, sperimentale, indefessa. Burma ha una passione smisurata per alcolici e belle donne, ma anche qui l'attitudine sopravvenuta e conservatrice di Malet tiene a bada il suo protagonista: non fa il traditore, il dongiovanni impenitente. È spesso amante dolente, nelle retrovie del desiderio. Amante incondizionato e indisciplinato (e non siamo così sicuri che ciò descriva un ossimoro). Anche con l'alcool, Burma, sì, non scherza, ma si mantiene placido: mai lo si vede inanellare liquori per pestarsi con naziskin, rivali di cuore, criminali o poliziotti. Al massimo, lo troviamo in qualche caffetteria, ciucco e pensieroso, a contemplare i successi spesso sorprendenti delle sue indagini e le altrettanto sorprendenti pecche che costellano la sua crescita personale e la sua vita sentimentale.

Il vero gioiello della collana è probabilmente Nebbia sul ponte di Tolbiac, tributo a una Parigi di periferia, già quasi "banlieue", dove convivono industriali rampanti, associazioni di carità, immigrati che portano in Francia il frazionismo politico-religioso estremo delle loro terre d'origine, intrattenitrici, artigiani dignitosi.

Malet, in questo, è scrittore profondo e profondamente d'atmosfera. Come se i due sottogeneri tipici della prima letteratura di massa, noir e appendice, si saldassero e, per tale alleanza, trovassero nuovo, più profondo, timbro qualitativo. Burma si muove a suo agio nel suo disagio: ovunque vada e chiunque frequenti, il suo spleen è sempre lo stesso, pari al suo indecifrabile buonumore. Non brilla nemmeno per intelligenza, ad essere sinceri: la svolta delle inchieste è più spesso fattuale che soggettiva. Un cadavere, un indizio, una prova, non un'intuizione, non una formula algebrica o un trattato di logica giuridica: questo è il motore delle indagini di Burma.