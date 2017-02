LETTURE/ Un umile persecutore di cristiani in Paradiso: Dante e il caso Traiano

Il cielo di Giove accoglie le anime dei prìncipi giusti. Secondo la visione dantesca (Paradiso canto XX) esse formano l'immagine di un'aquila, simbolo del potere imperiale, e nell'occhio dell'aquila stanno sei anime di personaggi eminenti. Dante è stupito nel vedere, insieme con due personaggi della storia biblica e due principi cristiani, due pagani: uno è Rifeo, un personaggio minore dell'Eneide virgiliana, che cadde combattendo per la difesa di Troia e che Virgilio definisce persona "giustissima fra tutti i Troiani", l'altro è l'imperatore Traiano. La presenza dei due personaggi in Paradiso ha motivazioni diverse, e dà a Dante l'occasione di inserirsi in un dibattito particolarmente vivo ai suoi tempi, se vi possa essere salvezza anche per i non battezzati, i quali, secondo la formulazione della Summa theologica di san Tommaso, non possono comunque essere salvati senza la mediazione di Cristo. Rifeo avrebbe recuperato nell'intimo della sua coscienza retta e dedita alle virtù la percezione della nostra redenzione futura, e se ebbe la salvezza fu in grazia di un'implicita fede nella divina Provvidenza: la presenza di Rifeo invita quindi a non giudicare mai, perché neppure gli angeli e le anime beate sono in grado di discernere fino in fondo il mistero della volontà divina.

Diversa la vicenda di Traiano e la ragione della sua presenza in Paradiso. Secondo una leggenda variamente diffusa in numerosi testi medievali, storici, teologici e anche letterari (oltre a Dante va ricordata una novella del Novellino), l'imperatore, di cui ricorre quest'anno il 1900esimo anniversario della morte, ottenne, grazie alle preghiere del Papa San Gregorio Magno, una grazia unica: la possibilità di ritornare in vita per il tempo necessario a convertirsi e a ricevere il battesimo: perché, come afferma l'insegnamento dei Vangeli, il regno dei cieli patisce violenza, e il "caldo amore" e la "viva speranza" dell'uomo possono convincerlo a ottenere anche i miracoli più impensabili: ma la volontà divina accetta di lasciarsi vincere dalla preghiera umana "perché vuole esser vinta". L'unicità del miracolo non consiste tanto nel fatto che Traiano sia ritornato in vita: leggiamo in san Tommaso, che al pari di Dante conosce questa tradizione (Summa III, suppl., 71, 5), che anche di altri personaggi si conoscono rinascite prodigiose, anche di idolatri e anime dannate, ma dall'Inferno non si esce per ottenere un destino migliore: "non si riede giammai a buon voler"), invece per Traiano il ritorno in vita è l'accesso alla beatitudine eterna.

Questo poneva ai teologi problemi delicati: è lecito pregare per le anime dannate che non possono ricevere benefici dalle nostre preghiere? e come può essere revocata una condanna eterna? Traiano poté sperimentare la grazia della liberazione dall'Inferno perché, secondo il suggerimento di Tommaso, la condanna gli era stata come sospesa in attesa del giorno del giudizio.