IRLANDA/ Di nuovo unita? Gli effetti imprevisti della Brexit

Già all'indomani del recente risultato referendario nel Regno Unito, che ha aperto la via alla "Brexit", ci si poteva immaginare che questo passaggio, solo in parte inatteso, oltre alle evidenti problematiche inerenti le relazioni britanniche con il resto d'Europa, avrebbe favorito la ripresa del dibattito interno sugli permanenza degli stati componenti lo UK, in particolare la Scozia — fresca a sua volta di un tentativo elettorale separatista fallito sul filo di lana —, e l'Irlanda del Nord, terra ancor oggi sanguinante a causa della drammatica stagione dei "troubles".

La guerra civile in Ulster, infatti, per quanto non si possa oggi considerare fortunatamente così "calda" come lo fu tra il Sessantotto (con le rivendicazioni della Northern Ireland Civil Rights Association, Nicra) e il Novantotto (anno del Good Friday Agreement, che ha posto fine alla direct rule di Londra sul paese, e riaperto il parlamento nordirlandese di Stormont), ha lasciato segni pesanti sulla popolazione, comunque ancor oggi divisa tra protestanti leali alla corona e cattolici desiderosi di riunirsi al governo repubblicano di Dublino. Non stupisce più di tanto, così, la presa di posizione dei giorni scorsi del maggiore leader repubblicano nordirlandese, quel Gerry Adams che dopo essere stato tra le guide principali della Provisional Ira, per poi passare a guidare il partito nazionalista nordirlandese del Sinn Fein, oggi impersona il "padre nobile" del nazionalismo cattolico convertito al dialogo, anche per merito delle sue recenti aperture al mondo protestante che hanno condotto al governo di coabitazione nello stato del Nord.

Le argomentazioni di Adams circa l'esigenza di una ripresa di quel progetto di unificazione delle "due" Irlande, che Brexit andrebbe a sollecitare, sembrano in effetti plausibili: in seguito al processo di pace l'Irlanda del Nord, infatti, avrebbe stretto con la Repubblica di Dublino saldi legami economici, sociali e politici (soprattutto negli ultimi vent'anni), e bisogna riconoscere che la pacificazione del 1998 ha avuto, in effetti, nell'Unione Europea il suo strumento e il suo garante. Pertanto, se ora una parte dell'isola, quella ancora sotto la Gran Bretagna, dovrebbe seguire questi ultimi nell'uscita dall'Unione, questa "omogeneità" politico-istituzionale tra i due stati irlandesi confinanti dai tempi della "Partition" del 1921 verrebbe indubbiamente meno.

Adams, nella sua intervista a Repubblica, arriva ad affermare che tanto negativa sarebbe la posizione della popolazione nordirlandese verso "Brexit", al punto che anche molti unionisti protestanti avrebbero preferito restare nella Ue — votando in questo senso al referendum —, perlomeno per vantaggi economici. E qui si aprirebbe la possibilità di condurre le "Six Counties" raccolte intorno a Belfast dentro lo stato repubblicano, per farle così permanere a loro volta dentro l'Unione.