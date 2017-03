MONTAGNA/ Tamara Lunger, cosa vuol dire rinunciare a un Ottomila a 70 metri dalla cima

La sua casa è sulle cime: San Valentino al Campo (Bolzano) è una terra tutta in salita, spigolosa, quasi ci si arrampica per solleticarle i fianchi. Per sedersi sulla gobba del prato e racimolare parole in quota, d'alta-quota. Anche l'altra casa, infatti, è sulle cime: quella dell'anima. Parole, dunque, da raccogliere nell'habitat a loro più familiare: le altezze e le profondità sembrano offrire all'uomo tutto ciò che il caos di città gli ha sequestrato. Parole in-vita: "Non c'è niente nella mia vita che mi renda tanto felice quanto il ritrovarmi in armonia con un paesaggio così potente" scrive Tamara Lunger, la fortissima atleta altoatesina, nel libro Io, gli ottomila e la felicità (Rizzoli, 2017).

Lei è la donna del gran-rifiuto o, per dirla con più onestà, la donna che ha saputo arrestarsi ad un passo dal folle sogno: un anno fa, il 26 febbraio 2016, a settanta metri dalla cima del Nanga Parbat ha scelto la resa alla possibile disfatta. Sarebbe stata la prima donna al mondo a scalare il Nanga Parbat — "montagna mangiauomini" — nella stagione invernale. Materia per folli, per gente dannata: "Quel giorno ero troppo sicura di me. Non era il giorno esatto". La montagna chiede umiltà, rispetto: dalla cima, raggiunta, si potrà solo scendere a valle. Scendere, come salire, è parte dell'avventura di conquista, come per gli antichi generali della storia: si va, si conquista una terra, si torna a casa. Solo chi torna racconta: le cicatrici diventeranno cimeli.

Chi s'arrabatta per andare lassù, quando parte prenota un biglietto di sola andata: "Ogni spedizione porta con sé un insegnamento: la capacità di fare i conti con la morte. Io, Tamara, sono disposta a morire in cambio di tutto quello che ricevo". Calcolare il non-ritorno è parte integrante della sfida, il rischio della morte è condizione per una vita più piena: "La morte non è più qualcosa che mi ferma — ci confida Tamara —. So che Dio ha un progetto grandissimo su di me. Lo sento, lo percepisco, ma non sono ancora in grado di comprenderlo: per questo ho imparato a fidarmi. Quando, scendendo, sono caduta fino a sfiorare la morte, più che a farmi divorare dalla paura, ricordo di aver usato quegli attimi per ringraziare il Cielo di tutto ciò che avevo ricevuto fino allora".

Chi più in alto sale, più in profondità s'inabissa: "Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono" (W. Blake). Si aprono panorami mozzafiato, crepe nelle quali sta in agguato pure Dio: "Io parlo a Lui, Lui a me: quando sono lassù è particolarmente loquace. Credo in Dio con un'allegria sconfinata" ammette con quella candidezza tipica di chi ha percepito sulla pelle l'irruzione dell'allegrezza di Cristo, il tratto che più riserbava agli amici intimi.