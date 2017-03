DONNE DEL MEDIOEVO/ Da Ildegarda di Bingen a Giovanna d'Arco, il vero 8 marzo sono loro

La condizione femminile nel cuore del Medioevo è il focus di un agile libro appena uscito per i tipi de Il Mulino (Maria Teresa Brolis, Storie di donne nel Medioevo, pp. 170), che si insinua prepotentemente tra i grandi testi che la medievistica contemporanea ha dedicato negli ultimi 50 anni al tema della femminilità.

Ormai da tempo la medievistica ha superato criticamente lo stereotipo del "maschilismo" medievale, dell'inferiorità antropologica e sociale delle donne (si spera che solo a livello delle semplificazioni giornalistiche sia rimasta l'idea del Medioevo che nega l'anima alle donne!), della sua riduzione a oggetto di ammirazione religiosa o di tentazione carnale (Né Eva né Maria, recitava efficacemente già nel 1981 il titolo dell'interessante libro di Michela Pereira).

Dal classico Donne nel Medioevo di Edith Ennen che riconosce alla donna dignità e funzioni ben precise presentando un variegato affresco del mondo muliebre medievale, al più recente Medioevo al femminile di un gruppo di autorevoli medievisti italiani, che presenta otto medaglioni di percorsi sociali "esemplari", è maturata la consapevolezza del riconoscimento della dignità della donna e del suo ruolo non sempre subordinato.

Sul piano metodologico però, come nota Cardini nella sua accurata prefazione, "al fondo di questo 'genere storiografico' permane una sorta di ambiguità irrisolta. Siamo dinanzi a 'casi' nella scelta dei quali la fa da padrona l'occasionalità, oppure a 'modelli' che presuppongono una qualche serialità nelle tattiche e nelle strategie euristiche e metodologiche?".

Il libro della Brolis vuole rispondere a questa decisiva domanda, anche se apparentemente descrive una serie di "casi", con i profili di otto donne famose (da Ildegarda di Bingen a Chiara d'Assisi) nella prima parte e di otto donne comuni (dalla donna d'affari alla domestica, dalla guaritrice alla pellegrina, ecc.) nella seconda.

Le prime otto "miniature", che vedono sfilare grandi protagoniste dei secoli decisivi della storia della cristianità occidentale (come nota Cardini "la vera, grande primavera d'Europa"), delineano le figure di Ildegarda, Raingarda (la madre di Pietro il Venerabile), Eloisa (l'amore di Abelardo), Eleonora d'Aquitania, Chiara d'Assisi, Brigida di Svezia, Cristina de Pizan e Giovanna d'Arco: non si tratta di ampie sintesi biografiche (nella ricca bibliografia finale sono indicati i testi biografici più utili ed aggiornati), ma di schizzi delle diverse personalità in cui vengono fatti emergere i tratti necessari ad illuminare il tema, ovvero a mostrare con che consapevolezza "la femminilità aveva un peculiare valore all'interno della visione cristiana del mondo medievale".

Grazie a una rigorosa base documentaria (mai ostentata) la Brolis riesce con poche pennellate a mettere bene a fuoco i principali passaggi della vita delle protagoniste dal punto di vista della problematica femminile sia nei risvolti psicologici, sia nei riferimenti ideali in modo da far emergere con nettezza lo "specifico" carattere della donna presentata e della sua concezione di vita.