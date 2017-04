Comunione e Liberazione/ È online il nuovo sito di Cl: la fusione con Tracce e la nascita dei canali social

Il nuovo sito di Comunione e Liberazione

COMUNIONE E LIBERAZIONE, È ONLINE IL NUOVO SITO DI CL: LA FUSIONE CON TRACCE E IL RESTYLING - Da oggi è online il nuovo sito di Comunione e Liberazione completamente rivisitato e con nuovo restyling della grafica, oltre che dei contenuti: interamente ridisegnato per permettere una maggiore navigazione e un miglior snellimento nell’ottica di un sito moderno ed essenziale. Per il nuovo clonline.org già da queste ore ed è possibile navigarlo per scoprire tutti i nuovi contenuti della piattaforma ufficiale del Movimento di Comunione e Liberazione. La principale novità, in termini di contenuti, rappresenta la fusione con il sito di Tracce.it, la rivista ufficiale del movimento ecclesiastico fondato da Don Luigi Giussani: da oggi infatti il sito della rivista viene confluito definitivamente all’interno del portale di Cl, anche qui per rendere al meglio quel cambiamento verso l’essenzialità della navigazione e il miglior fruire dell’intera gamma di contenuti. Come riporta lo stesso comunicato di Cl, «Abbiamo voluto rendere tutto più essenziale. Non solo per snellire e semplificare i percorsi di lettura, ma per realizzare ancor meglio lo scopo fondamentale di questo strumento: accompagnare il percorso educativo del movimento e far sì che la presenza online di CL sia sempre più accogliente». Il sito web diviene dunque maggiormente “conoscitivo” anche per chi non appartiene al Movimento ecclesiale guidato oggi da Don Julian Carron, con sezioni dedicate alla storia di Don Luigi Giussani e dell’interno Movimento; «In fondo, CL esiste per vivere e condividere con tutti la bellezza della fede. Il nuovo sito serve a questo: aiutare a fare un pezzo di strada insieme, con tutti». Un’altra grande novità come dicevamo riguarda la rivista Tracce, che cartacea continuerà ad uscire normalmente ogni mese: è stato messo online l’intero archivio di Tracce. Gli abbonati potranno sfogliare tutti i numeri della rivista, dal 1974 ad oggi, e leggere il nuovo numero appena viene pubblicato. Per questi primi giorni, l’accesso è libero e gratuito per tutti, anche i non abbonati (fino al prossimo 8 maggio). Per ogni possibile approfondimento, qui sotto nel video tutorial caricato su YouTube sarà possibile osservare passo dopo passo tutte le novità della nuova grafica e “multimedialità” del portale di Comunione e Liberazione.

COMUNIONE E LIBERAZIONE, È ONLINE IL NUOVO SITO DI CL: LA NASCITA DEI NUOVI CANALI SOCIAL - Come si può notare anche dalla grafica scelta da Comunione e Liberazione per il rilancio del suo sito internet, il tentativo è di snellire il più possibile la visione e il contenuto dell’intero portale: un modo per “andare all’essenziale” che lo stesso carisma di Don Luigi Giussani, fondatore del Movimento, invitava molto spesso. In ottica di cambiamento anche dell’attuale società, è stato deciso di puntare non solo sul rilancio del portale web completamente rinnovato ma anche di far nascere i nuovi canali social di Cl per le principali piattaforme di condivisione. Facebook: @ComunioneLiberazione; Twitter: @CLiberazione; Instagram: comunioneliberazione e il nuovo canale YouTube. Con i nuovi canali social e con il nuovo portale web, l’intento del Movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani è quello di incontrare sempre di più le sfide del mondo e della realtà circostanti nella Chiesa e anche per chi non è credente. Nella migliore tradizione del carisma giussaniano, come campeggia nelle prime righe del nuovo sito online: «Comunione e Liberazione è essenzialmente una proposta di educazione alla fede cristiana. Una educazione che non finisce ad una certa età, ma continua sempre, perché sempre si rinnova e sempre si approfondisce».

