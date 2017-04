LETTURE/ Il 4 aprile che l'America (di Trump e non solo) deve ricordare

Martin Luther King (1929-1968) (LaPresse)

Non è un momento facile per la società statunitense. Dal punto di vista della politica globale, gli Stati Uniti hanno da tempo perso la possibilità di decidere negli scenari più controversi in totale autonomia. Nuovi competitori sono emersi, sul piano dell'economia (la Cina) e della sicurezza internazionale (la Russia). La società americana, però, non è in crisi solo verso l'esterno, ma anche al proprio interno. Il Paese ha ancora dei notevoli indici economici e occupazionali. Non è del tutto affievolita nemmeno l'antica fierezza dell'appartenenza nazionale e patriottica. Le diseguaglianze sociali, le violenze a sfondo razziale e gli allarmi propagati, anche nei confini interni, a opera del terrorismo, hanno reso il gigante statunitense meno coeso e meno sicuro di sé rispetto al passato. La vittoria di Trump può leggersi, almeno in parte, anche secondo questa prospettiva. Ha vinto il candidato che ha rassicurato di più sul protagonismo americano, sull'indipendenza dagli apparati internazionali e dai loro gruppi di pressione. Ha vinto il candidato più fiero e pugnace: quello che con la confusione e i toni urlati copriva ogni vuoto e ogni paura.

Siamo alla vigilia di importanti ricorrenze, che negli Stati Uniti tradizionalmente motivano un dibattito non solo specialistico e riflessioni che coinvolgono la popolazione nel suo complesso. Il 4 aprile 1949 fu firmato il trattato istitutivo della Nato (il North Atlantic Treaty Organization), il trattato che organizzava la sicurezza planetaria proprio intorno all'egemonia statunitense. La politica estera americana percorse allora due strade: offrire un baluardo – d'immagine, oltre che di consistenza militare – contro gli spettri del socialismo sovietico; impostare una campagna di investimenti massicci nelle economie europee uscite malconce dal secondo conflitto mondiale.

È quello che stanno provando a fare oggi, ancora in piccolo e ciascuno per le proprie possibilità e soprattutto i propri interessi, la Cina, la Russia e la Turchia. La Cina è stata un ottimo ancorché artificioso compratore di debito pubblico, anche negli Stati Uniti. La Russia ha riorganizzato un'idea di politica estera ostile tanto al fondamentalismo quanto all'unilateralismo americano. La Turchia cerca di proporsi come reggitrice degli equilibri regionali in Medio Oriente.

Nessuno dei tre competitori, però, è immune dai propri limiti, che sono particolarmente gravosi da gestire. La crescita economica cinese ha stremato gli strati più bassi e demograficamente più cospicui della popolazione. La Russia non sempre riesce a tenere le redini di quanto si muove nelle sue immediate prossimità (Ucraina, Cecenia, Bielorussia). La Turchia è un Paese troppo diviso al proprio interno e le spinte centripete che vuole imprimere Erdogan, nonostante la forza d'urto, non gli stanno per ora garantendo un franco e ampio consenso popolare – che, invece, Putin in Russia, nonostante i moti di protesta, continua ad avere. Per la presidenza Trump ragionare sul 4 aprile della Nato dovrebbe significare molte cose. Soprattutto una: la potenza americana è avanzata grazie alla sua costanza e forse pure grazie ai suoi muscoli, ma non con gli strappi. Gli strappi tolgono strategia. L'America ha, invece, enormemente bisogno di strategia.

Meno di vent'anni dopo la stipulazione del trattato atlantico, nel 1968, l'anno della contestazione, l'America si scopre nuovamente troppo decisionista all'esterno, lanciata sul piano bellico fino al parossismo, e sorprendentemente fragile all'interno. Viene assassinato il leader afroamericano Martin Luther King. La religione non c'entrava: King era un pastore protestante in un Paese dove sono tradizionalmente forti le organizzazioni protestanti. King, inoltre, era contrario alla deriva violenta degli altri movimenti formatisi per contrastare la segregazione razziale negli Stati Uniti. È ucciso dopo che le sue rivendicazioni hanno già fatto breccia e l'alto profilo pubblico del suo impegno politico è da circa un decennio largamente riconosciuto. Non viene più ucciso soltanto l'uomo, il predicatore, l'attivista. Si cerca di uccidere, piuttosto, il simbolo, il focolaio di lotta per i diritti civili. Quella morte accrescerà le implicazioni ideali in modo inimmaginabile e finalmente anche l'Europa colta, laica e progressista si accorgerà della questione razziale – che nel '68 europeo non aveva lo stesso peso e lo stesso significato di quello assunto nella società nordamericana.

Agli Stati Uniti di oggi, all'America di Trump, converrebbe, forse, ricordare anche il 4 Aprile di Martin Luther King: evitare lo scontro, ricomporre la frattura razziale che rinasce sotto vesti nuove, più sociali, culturali e ambientali che semplicemente legate al colore della pelle. Come l'America del '68 sembrava avere ormai raggiunto un ampio pluralismo interno, l'America degli anni Zero pareva matura per superare ogni retaggio razziale, con l'elezione di una personalità di colore alla Casa Bianca. Le morti per strada troppo spesso ricordano, ahinoi, che le battaglie di civiltà non hanno mai una fine precisa, costituendo, piuttosto, il continuo tentativo di migliorare se stessi per potere migliorare il mondo. Questa missione è stata sovente disattesa tanto nella presidenza Bush, troppo bellicista, quanto in quella Obama, incline più spesso alle immagini che ai contenuti. Il 2017 dovrà insegnare a voltar pagina. A partire dal ricordo di questi due 4 aprile che hanno cambiato la storia degli Stati Uniti e del mondo.

