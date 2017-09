MEDIA / A Francesco Franchi il Premio Subito-Nuovo Giornalismo

Da sinistra: Gianni Riotta, Francesco Franchi e Daniele Bellasio

E' stato assegnato a Francesco Franchi, caporedattore di Repubblica, il Premio Subito – Nuovo Giornalismo. Il riconoscimento è stato assegnato alla Triennale di Milano, nel corso di un evento dal titolo “Innovazione, Informazione – Teddis, Ted di coppia, tra giornali e altri racconti” che ha raccolto molte firme del giornalismo italiano in un pomeriggio aperto al pubblico, con incontri e dibattiti sulle nuove forme di comunicazione e giornalismo innovativo.

Il Premio, che negli anni passati si è svolto a Spotorno, si è trasferito per la sua quinta edizione nel capoluogo lombardo nello spazio avanguardistico del Teatro Agorà all’interno della Triennale. Nato come laboratorio di innovazione, dibattito e approfondimento sui linguaggi del giornalismo contemporaneo, il Premio - curato da Samanta Chiodini, autrice TV, Emma Lanfranchi, copy, Daniele Bellasio, caporedattore de La Repubblica, Francesca Milano, social media editor (nella foto qui sotto) e giornalista de Il Sole 24 Ore e Angelo Pannofino, giornalista e blogger - si è trasformato quest’anno in Premio Subito – Nuovo Giornalismo e ha voluto affrontare la tematica delle nuove tecnologie nella comunicazione attraverso i “Teddis”, dialoghi di coppia tra giornalisti e ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura.

Un lungo pomeriggio dal cartellone molto variato è stato curato da Ciccio Rigoli, fondatore di Slam. Vi hanno partecipato, fra gli altri, Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera e Mattia Feltri, inviato ed editorialista de La Stampa, assieme a Francesco Maselli, ideatore della newsletter Presidentielle 2017 e Gabriele Carrer, creatore della newsletter Fumo di Londra. E poi: Christian Rocca, direttore di IL con il cantautore Flavio Giurato Annalisa Cuzzocrea, giornalista de La Repubblica con Daniele Bellasio. Francesca Milano, social media editor e giornalista de Il Sole 24 Ore ha dialogato con il cantautore Vasco Brondi (Le luci della centrale elettrica). Hanno concluso la serata due talk con Mario Calabresi, direttore de La Repubblica (assieme al giornalista-scrittore Gianni Clerici) e Gianni Riotta, presidente della giuria del Premio Subito.

La motivazione del riconoscimento 2017 (un'opera realizzata dall'artista Silvio Vigliaturo) a Francesco Franchi recita: "Il Premio Subito - Nuovo Giornalismo è stato assegnato quest'anno a Francesco Franchi perché con Robinson e Super 8 di Repubblica Gruppo Espresso, dopo IL e Sole 24 Ore, ha saputo innovare un oggetto prezioso come il giornale di carta. Con Super 8 in particolare ha ridato nuova vita a un servizio prezioso e antico come il reportage, favorendone con la grafica sulla carta lo sviluppo multimediale. Con il suo lavoro Franchi ha sempre creato novità grafiche e giornalistiche, innovando ciò che in questi anni molti hanno dato per superato: un prodotto di informazione classico rendendolo contemporaneo al punto da prestarsi a diventare virale e ad aprirsi agli sviluppi multimediali".

Franchi ha raccontato “Il design in redazione”, dall’importanza della grafica per dare forma agli articoli, al lavoro in team con i redattori, partendo dalla propria esperienza professionale con aneddoti ed esempi. Un momento per entrare nell’affascinante mondo della grafica, guidati da un designer di contenuti. Al termine dell’intervento la giornalista Francesca Milano ha conversato con il compositore Giovanni Allevi sul tema "Classico ribelle: l'innovazione nella musica classica".

