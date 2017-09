GIOVANNI RUSSO/ È morto l’ultimo meridionalista: dal Partito d’Azione alla narrazione del Mezzogiorno

Giovanni Russo (Twitter)

È morto Giovanni Russo all’età di 92 anni nel suo appartamento a Roma: è morto nel silenzio dei media pressoché totale (tranne Corriere e Il Mattino, giornali con i quali ha tra l’altro collaborato in questi lunghissimi anni di carriera). Se ne va quello che tutti ricordano come un grande “meridionalista”, forse l’ultimo grande esponente del meridionalismo classico: il racconto del Sud, la narrazione del Mezzogiorno tra contrasti, assurde incoerenze e il valore incommensurabile della cultura sia pre che post-guerra mondiale. Era un saggista e giornalista che amava raccontare la sua Terra non senza nasconderne tutte le mancanze di responsabilità da un lato e le sofferenze patite dall’altro: «Russo divenne inviato speciale del «Corriere della Sera», sulle cui colonne raccontò con rigore e puntualità il tramonto della lunga e oppressiva stagione feudale. Quei reportage divennero un libro, uno dei più importanti reportage narrativi meridionalistici: Baroni e contadini (Laterza, 1955), che quello stesso anno vinse il premio Viareggio», spiega il Mattino in uno speciale sulla morte del noto scrittore meridionale, nato a Salerno nel 1925. «Famiglie numerose ammassate in «spelonche più adatte a bestie che a uomini»; braccianti abituati a mangiare solo pane, peperoni e minestra (la carne al massimo due volte l’anno), saltando il pasto di mezzogiorno; individui ancora giovani resi deformi dall’artrite; donne già invecchiate e sdentate a poco più di trent’anni»: la descrizione usata da Giovanni Russo per raccontare la fine del mondo feudale è agghiacciante e ha contribuito a rendere conosciuto in tutto il Paese le atroci sofferenze e l’arretratezza che il Mezzogiorno soffriva.

DALLA POLITICA ALLA NARRAZIONE

Senza toni alti o propagandistici, ma utilizzando i modi “realisti”, una esposizione nuda dei fatti come ad esempio faceva in Letteratura Giovanni Verga, giusto per citarne uno: come ricorda il Corriere della Sera nel suo speciale sulla morte di uno dei suoi più illustri inviati, «Giovanni Russo metteva in luce le contraddizioni di un Paese che si avviava verso il boom economico conservando vaste sacche di miseria, sfruttamento e degrado, non soltanto nel profondo Sud, ma anche nelle periferie industriali della Val Padana, per non parlare delle borgate romane gonfiate dall’inurbamento selvaggio». Era stato membro del Partito d’Azione ma dopo la guerra non volle prendere parte a nessuno delle due “ideologie” rimaste (Dc e Pci) preferendo un approccio anche nello stile di cronaca e narrazione più “realistico e terzista”. Venendo ai giorni più attuali, Russo abbandonò il racconto del “solo” Sud per dedicarsi all’ascesa secessionista e anti-meridionalista della Lega Nord di Umberto Bossi, denunciandone limiti, incoerenze e pericolose conseguenze. In un ritratto eseguito da Corrado Stajano proprio sul Corriere nel giorno della sua morte, Russo viene ricordato così: «È stato, si è detto, uno degli ultimi meridionalisti, con Rocco Scotellaro, Tommaso Fiore. Scrittore civile, figlio di Corrado Alvaro, di Carlo Levi, erede della lezione di De Sanctis, Dorso, Giustino Fortunato, Zanotti Bianco, Giovanni Russo non si dava pace che il Sud oggi sia così dimenticato e diventi di moda soltanto ai tempi delle elezioni».

