Giornalisti del Mediterraneo, vincono Bulfon e Mastrandrea. Premio Caravella a Francesco Confuorti

Foto d'archivio

Otranto (Le) — Festival Giornalisti del Mediterraneo. La giuria ha decretato il vincitore assoluto dell'omonimo Premio: Floriana Bulfon e Cristina Mastrandrea de L'Espresso, autrici de "Noi ragazzi dello zoo di Roma" si aggiudicano la 9° edizione del concorso indetto nell'ambito della manifestazione settembrina.

Il Festival nella Città dei Martiri sarà l'occasione per premiare anche i vincitori delle varie sezioni tematiche del concorso "Giornalisti del Mediterraneo". Per la sezione "Terrorismo internazionale" il riconoscimento va a Sara Lucaroni (L'Espresso) autrice di "Rapite dall'Isis" mentre quello per la sezione "Tutela dei minori" a Giuliana De Vivo (Pagina 99) con "Il ratto di Viviana". Per la sezione "Marketing territoriale" la vincitrice è Michaela Namuth (Taz) con "Puglia Aperta". Premio Giuria a Paolo Fantauzzi (L'Espresso) con "I nuovi jihadisti". La Medaglia di Bronzo del Presidente del Senato attribuita, invece, a David Lerner (L'Espresso) con "Noi le madri dei terroristi" mentre la Medaglia di Bronzo del Presidente della Camera dei Deputati è andata a Vincenzo Chiumarulo (Ansa) con il reportage "Ho visto amici morire". Il Premio "Città di Otranto", invece, sarà consegnato a Milena Fumarola (La Gazzetta del Mezzogiorno) con "Il Paese dove si va in vacanza".

I premi "Caravella" sono stati assegnati a Shelly Kittleson (giornalista freelance, inviata di guerra); Francesco Confuorti (editore de ilsussidiario.net) e Sergio Luciano (Panorama). La premiazione si terrà il 9 settembre, ore 20.00, in Largo Porta Alfonsina.

Il Festival rappresenta un appuntamento di assoluto prestigio per la Puglia, grazie alla nutrita partecipazione dei giornalisti che interverranno, e una grande occasione divisibilità per una regione intesa come terra di accoglienza nella sua accezione più ampia, dove, oltre al grande patrimonio di beni culturali e bellezze naturalistiche, si può apprezzare la capacità di sostenere, incoraggiare e favorire processi positivi di cooperazione internazionale.

Il progetto e il programma del Festival saranno illustrati in una conferenza stampa a Bari il 4 settembre, ore 11.00, presso la sala stampa della Presidenza della Regione Puglia. Interverranno: Loredana Capone, Assessore al Turismo della Regione Puglia; Pierpaolo Cariddi, Sindaco di Otranto; Tommaso Forte, autore del Festival Giornalisti del Mediterraneo; Antonio Uricchio, Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari; Felice Blasi, Presidente Corecom Puglia; Lino Patruno, Presidente Giuria del Festival e Massimo Salomone, Segretario Generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise.

