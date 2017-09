LETTURE/ Carlo Carrà, il ritorno alle origini di uno sguardo "contro"

Carlo Carrà, Il Cavaliere Rosso (1913)

Basta guardare le biografie dei più grandi artisti italiani tra la seconda metà del XIX secolo e la prima del XX (cent'anni di sconfinata vitalità e, purtroppo a lungo, di limitato appeal erudito) per rendersi conto di un limite generazionale di quei decenni di fermento: vediamo pochi pittori in grado di racchiudere, nella propria esistenza, uno o più cicli dell'estetica e delle arti. È un limite di longevità biografica, probabilmente, che qualche effetto ha pure nella continuità metodologica dell'artista, che spesso conclude la sua opera nello spazio di quel decennio (e non altri), di quella corrente (e non altre), senza cimentarsi con pari tenacia su una pluralità di registri che ne attesterebbero la rilevanza trasversale a categorie e appartenenze. Nel caso di Carlo Dalmazio Carrà (1881-1966) questo limite è abbondantemente colmato da una stagione pluridecennale di impegno sul campo, ma anche da una versatilità culturale in grado di fargli conoscere e saper rappresentare ogni movimento pittorico di un certo rilievo.

Anche per Carrà, come per molti altri artisti del medesimo periodo, l'ambientazione milanese e, talvolta, più genericamente lombarda è forse il tratto caratteristico di un discorso teorico in permanente svolgimento operativo, attuoso. Biografia e tecnica, estetica ed esistenza, non sono più due mondi in guerra non dichiarata, ma punti di intersezione o, addirittura, angoli diversi da cui misurare il medesimo piano (quello, ovviamente, della creatività e del talento).

Se Mosè Bianchi non coglie ancora, e anzi rifiuta, la forza trascendente del moto, se Umberto Boccioni la esalta fino a oggettivarla anche contro l'irripetibile vicenda singolare che dal moto è animata, Carrà è perfettamente padrone del registro che lo ha preceduto e profeticamente introduttore di quello che gli seguirà. Gli inizi sono quelli del Futurismo che si mescola con tendenze politiche anarchiche, violentemente espunte dai circoli del socialismo ufficiale (l'inquieto fascio rosso dei "Funerali dell'anarchico Galli"), ma in breve tempo l'evoluzione dei tempi appare a Carrà in tutta la sua necessità storica. "Il Cavaliere rosso" e la "Manifestazione interventista" (tra il 1913 e il 1914) preludono ai rapporti tra la Metafisica e il Futurismo, oltre ogni apparente antinomia tra lo studio della forma geometrica e lo studio di quella stessa forma traslata altrove dal movimento.

Questa riappacificazione metodologica è ancora lenta e non sempre messa a fuoco in opere come "La Casa dell'Amore" (1922), dove il recupero dell'arte figurativa italiana storica stona ancora rispetto agli eccessi delle avanguardie ed è perciò condotto con soverchia austerità. Diverrà molto più convincente nella distonica "Rissa tra statue e modelli" del 1928, dove la liscia, precisissima, derivazione geometrica di alcune figure può persino rimandare alla "Musa metafisica" del 1917, ma dove la dolente evoluzione concettuale appare nella sua coerente drammaticità artistica.

Carlo Carrà, risoluto scopritore di nuove tendenze, anche in grado di decodificarle sempre adeguatamente dal punto di vista della teoria estetica e, persino, semiologica, torna alle radici del naturalismo lombardo nell'autunno dell'esistenza, in opere senili come "Verso il tramonto" o "Estate sul fiume". Non è, però, il ritorno a casa del genio vinto dalla vecchiaia, che cerca consolazione nell'illusione della nostalgia. È lo sguardo "contro" e fiero che ha dedicato la vita a togliere spazi ai modelli imposti. La grande pittura lombarda che torna alle sue radici paesaggistiche non è la dama ambiziosa che ripiega su più miti consigli. È il fiume ininterrotto di una storia anche e soprattutto collettiva: in nulla dimentica della sperimentazione "metropolitana", dopo avere visto il mondo, può rientrare dov'era partita.

