Sergei Eisenstein/ La Corazzata Potëmkin, una “cagata pazzesca”?

Sergei Eisenstein "compie" 120 anni. Google lo celebra con un doodle animato, ma sapete davvero chi è l'autore della Corazzata Potëmkin? Un genio che aveva paura di Walt Disney

22 gennaio 2018 Vittorio Crippa

Sergei Eisenstein è un nome che dice poco, forse, ai giovani di oggi. Di certo chi ha più o meno 40 anni lo conosce, almeno, di una conoscenza pop, tramandata da una delle sequenze che ha reso immortale il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi. Sergei Eisenstein, infatti, è il regista russo autore di quel capolavoro immortale che è “La corazzata Potëmkin” (diventata Kotiomkin per ragioni di diritti), tanto cara al professor Guidobaldo Maria Riccardelli del film con Paolo Villaggio che lo definiva un genio assoluto. Certo, per un popolo di ragionieri costretto al cinema d’essai proprio durante una fantomatica partita della nazionale italiana, Sergei Eisenstein non poteva fare a meno di diventare “Einstein” (sempre per ragioni legate ai diritti) e uno dei suoi capolavori “una cagata pazzesca”. Eppure, anche se non lo sappiamo, tutti coloro a cui piace il cinema devono molto a Sergei Eisenstein. Ma non solo i cinefili. Un illuminante articolo apparso di recente su The Submarine, scritto da Jacopo Musicco, dimostra che anche i più giovani - se preparati - possono avere di che ringraziare Sergei Eisenstein. Se non sapete fare una Story di Instagram come si deve, infatti, forse non sapete padroneggiare i principi del montaggio cinematografico, che proprio Sergei Eisenstein ha portato a livelli di codifica e pratica cinematografica avanzatissimi. “Per raccontare una storia su Instagram, dunque, la chiave è il montaggio — sarà proprio il montaggio a guidare lo spettatore attraverso la storia e la successione dei suoi pezzi. Sergei Eisenstein, ancora oggi è ricordato come il principale teorico del montaggio cinematografico. Secondo Eisenstein il montaggio non è altro che un’estensione del sensibile, della capacità cioè di rappresentare quello che sperimentiamo con tutte le risorse a disposizione — quindi, come già detto, con immagini, suono, testo e tutto ciò che la tecnologia fornisce. Il montaggio è quindi immaginazione al lavoro. Se all’inizio si diceva che l’utente medio non sa raccontare una storia, possiamo ora ricondurre la questione a una mancanza di immaginazione: non sa sfruttare le risorse a sua disposizione”.

SERGEI EISENSTEIN: CHE PAURA WALT DISNEY!

Certo Sergei Eisenstein rimane pur sempre un cineasta russo, di quando la Russia era un paese in trasformazione, in contrapposizione con il mondo occidentale. Insomma un genio della tecnica, ma anche un rivoluzionario e un cantore di storie che - appunto - lui era in grado di raccontare sfruttando e sublimando le tecniche del ritmo e del montaggio. Eppure aveva una sincera e ammirazione per Walt Disney, icona degli Usa e del mondo occidentale. Per lui emozione e animazione sono strettamente correlate, immaginiamoci poi senza fatica quanto lo fossero per il papà di Topolino. Si incontrarono negli anni trenta, c’è una bella foto in bianco e nero a ricordarlo, dal sapore molto cinematografico, sembra volersi muovere da un momento all’altro. “L’opera del maestro è il più grande contributo americano all’arte”, diceva Eisenstein di Disney. E proseguiva “Talvolta sono spaventato dalla visione dei suoi film. Spaventato dall’assoluta perfezione di quello che fa – scrive Eisenstein - quest’uomo sembra conoscere non solo la magia di tutti i mezzi tecnici, ma anche gli strati, le immagini, le idee, i sentimenti più reconditi della mente umana”. Però, iperboli a parte, Eisenstein era proprio innamorato della pulizia tecnica del buon Walt, e ha paragonato le storie di Disney (soprattutto dal punto di vista tecnico) alle prediche di Francesco D’Assisi e ai dipinti del Beato Angelico. Certo, la forma crea il contenuto, ma in un’epoca fortemente caratterizzata ideologicamente (da ambedue le parti) anche nell’elegia Sergei Eisenstein paga dazio all’ideologia post rivoluzione d’Ottobre: “una meravigliosa ninnananna per i sofferenti e gli sfortunati, gli oppressi e gli sfruttati”. E ora, che ne pensate?

