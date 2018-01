Virginia Woolf/ Così la sorella maggiore di Shakespeare ha cambiato le donne (e spaventato Trotsky)

Virginia Woolf è nata 136 anni fa. Una donna che ha saputo sferzare le donne e mettere paura addirittura a Lev Trotsky. Google la ricorda con un doodle dedicato, e noi con un articolo

25 gennaio 2018 Vittorio Crippa

Virginia Woolf, oggi "compie" 136 anni

Virginia Woolf nella sua opera Una stanza tutta per sé (1929) quando affermava senza giri di parole che «la bellezza ha due tagli, uno di gioia, l’altro di angoscia e taglia in due il cuore». Un concetto molto caro ai grandi pensatori cattolici, come pure ai grandi artisti del resto, quello della «ferita della bellezza». E per Virginia Woolf questa ferita è diventata il simbolo del cambiamento, che si può raggiungere al di là delle utopie, attraverso un lavoro sulla realtà politica, sociale, culturale che la circondava. «Chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso e intrappolato in un corpo di donna?», dice Virginia Woolf, evidenziando come il confronto con il limite (la concezione della donna nella società degli anni trenta) fosse in grado di incendiare i più grandi ardori, aspirazioni e desiderio di operare sulla realtà. E quello che poteva sembrare ai più solo un fervore poetico, idealista e astratto, si declinava costantemente nel modo più concreto. Virginia Woolf fu infatti tra i membri più eminenti della “Fabian Society”, insieme al marito e ad altri illustri pensatori inglesi come H.G. Wells, Bertrand Russel e John Maynard Keynes. Il “fabianesimo”, antesignano del Labour, era una sorta di movimento socialista avverso ad ogni utopia, che voleva ricollocare la classe operaia al giusto livello di importanza all’interno di una società capitalista. Una maggiore consapevolezza e difesa dei diritti, a partire, per la precipua sensibilità di Virginia Woolf, da quelli delle donne. Perfino Trotsky vedeva nel ”fabianesimo” tentativo più concreto di salvare il capitalismo dalla furia della classe operaia. Insomma, Trotsky aveva visto nel nascente Labour una forma concreta di alternativa alla rivolta di classe. Proprio in forza dell’efficacia delle sue riforme, ispirate appunto anche da Virginia Woolf.

COME LA SORELLA DI SHAKESPEARE HA CAMBIATO L’UNIVERSO FEMMINILE

Uno dei lavori principali di Virginia Woolf è stato senza dubbio “Una stanza tutta per sé”, un saggio tratto da due famose conferenze svoltesi in due college femminili dell’Università di Cambridge. Attraverso un espediente letterario, Virginia Woolf ha portato l’attacco al cuore del maschilismo della società inglese. Certo sono stati tanti gli scrittori, anche importanti, a cercare di corrodere gli stereotipi e denunciare i vizi della società inglese tra l’800 e il ‘900, ma solo Virginia Woolf ha portato il suo pensiero a deflagrare proprio nelle differenze di genere. E se da un lato (quello maschile) questo saggio esplode come una bomba, dall’altro (quello femminile) non è visto come il gesto isolato di una eroina, magari anarchica o rivoluzionaria, ma si assiste a una estrema identificazione di moltissime donne a tutti i livelli in questa dinamica di liberazione del pensiero. E diventa il modo per dare una scossa a un universo femminile addormentato, perchè per Virginia Woolf la mancanza di cultura e vita sociale, abbiano reso la donna invisibile nella storia, ma queste mancanze sono anche una colpa in parte da attribuire alle donne stesse. Questo argomento, particolarmente controverso, viene ripreso in una sezione particolare, in cui Virginia Woolf inventa un personaggio fittizio, quello di Judith "la sorella di Shakespeare". La figura di un'ipotetica sorella del più grande scrittore esistito, anche lei desiderosa di divenire scrittrice, ma sbeffeggiata da tutti, serve per illustrare le mancanze, le negazioni, a cui il mondo femminile va inevitabilmente incontro. La strada di Judith si divide in una pericolosa biforcazione: essere una scrittrice, e venire indicata come folle; o arrendersi al volere del padre e trovare marito. La sua storia si concluderà con una gravidanza forzata e il suicidio. Ancora qui ritorna l'idea di una punizione inflitta all'arrendevolezza al ruolo di madre.

© Riproduzione Riservata.