LETTURE/ Fascismi, discorsi, errori di storia: non sempre i ghostwriters c'azzeccano

Il discorso del presidente della Repubblica in occasione della "Giornata della memoria" (27 gennaio) non supera l'esame della matita rossa (e blu) dello storico. ALBERTO LEONI

02 febbraio 2018 Alberto Leoni

Il Quirinale (LaPresse)

Lettera al ghostwriter del Presidente della Repubblica

Egregio dottore,

è con un certo imbarazzo che le scrivo, eppure mi corre l'obbligo di evidenziare alcune puntualizzazioni in merito al discorso che lei ha scritto per il nostro Presidente in occasione della recente "Giornata della memoria". E' stato pronunciato dal Capo dello Stato in special modo per la vergogna delle leggi razziali del 1938: una vergogna che non riguarda solo Mussolini, che ne fu il principale artefice e il primo ispiratore, ma tutti coloro che vi collaborarono e, secondariamente, quanti tacquero davanti a quella infamia: ossia il 99 per cento degli italiani.

Nel discorso che Lei ha scritto vi sono errori storici, interpretazioni arbitrarie e lacune spiacevoli. L'esito è stato, a fronte di un dramma così smisurato, un compitino che raggiunge a malapena la sufficienza. Ora, lungi da me rubarle il lavoro, ma la descrizione dei punti dolenti giustificherà la severità del mio giudizio.

1) La responsabilità del popolo tedesco. Nel discorso si fa riferimento unicamente alla responsabilità del popolo tedesco e del suo esercito e, sicuramente gran parte di tale peso incombe su questa nazione straordinaria sì, ma capace di smarrimenti epocali. Sarebbe stato opportuno, per quanto audace, ricordare che altri popoli europei hanno collaborato come la Francia di Vichy, e i tanti volontari del centro e dell'est Europa in cui l'antisemitismo era molto più diffuso che nella Germania prehitleriana.

2) "Sul territorio nazionale il regime fascista non fece costruire camere a gas e forni crematori". In parte è vero ma andava ricordato che il forno della risiera di san Sabba fu costruito durante l'annessione del Adriatisches Kustenland al Reich nazista dopo il 1943.

3) "Razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al modo di pensare del fascismo ma diretta e inevitabile conseguenza". Sarebbe interessante sapere cosa penserebbe di tale avventata affermazione il generale Alberto Liuzzi, console della Milizia, di antica famiglia ebraica e che, come molti ebrei, prese parte attiva al fascismo. Il generale Liuzzi morì eroicamente a Guadalajara mentre guidava le sue camicie nere il 12 marzo del 1937 e gli fu anche intitolato un sommergibile che prese parte alla guerra mondiale. La cosa paradossale e tragica del fascismo fu che Liuzzi, se fosse sopravvissuto alla guerra, sarebbe finito in un campo di sterminio oppure avrebbe fatto la fine di un altro eroe come Giorgio Morpurgo, di origine ebraica ma di religione cattolica che, nel dicembre 1938, apprese di essere stato espulso dall'esercito perché ebreo di nascita. Morpurgo chiese di guidare un'ultimo attacco e si slanciò verso le linee nemiche cantando "Giovinezza" e trovò la morte in combattimento che cercava. Diversi furono i casi di suicidio tra gli ebrei fascisti e anche all'interno del fascismo l'opposizione fu rabbiosa ma inutile. Italo Balbo, ad esempio, fu tra coloro che più si indignarono, senza esito alcuno.

In definitiva, il fascismo non ebbe mai, fino al 1938, alcun elemento di contatto con l'antisemitismo e lo stesso Mussolini, in un discorso a Bari del 1934, ironizzava su "talune dottrine d'Oltralpe, fatte da gente che all'epoca di Roma non conosceva la scrittura". Solo nel 1938, Mussolini con una capriola ideologica folle, rinnegò l'Italia stessa e provocò la rovina sua e della nazione. I meriti del fascismo in molti campi sono indubbi e un Paolo Mieli, con il coraggio intellettuale che lo contraddistingue, non ha avuto timore di ricordarli in una recente trasmissione di Rai storia dedicata all'architettura del Ventennio: tutto ciò, naturalmente, dopo aver ricordato i crimini del fascismo dalla guerra civile degli anni Venti, a Matteotti, agli eccidi in Etiopia, degni del peggior nazismo e che gli italiani ancora ignorano. Ma la storia è equilibrio, non genuflessione al "politicamente corretto".

4) Le lacune. Infine sarebbe stato utile conoscere chi si ribellò alle leggi razziali. Furono casi isolati, come quello di Edgardo Sogno, conte Rata del Vallino che nell'autunno del 1938 si mostrò spavaldo nel centro di Torino con una stella gialla sul petto. Quell'Edgardo Sogno che combatté con i franchisti e poi fu decorato con le medaglie d'oro, argento e bronzo nella lotta partigiana. Ma, si sa, Sogno era anche anticomunista ed è un tabù per questa repubblichetta in cui ci tocca vivere oggi.

Si sarebbe potuto parlare della tenace resistenza del morente Pio XI che avrebbe voluto far diffondere un'enciclica contro il razzismo ma che, purtroppo, era isolato in un momento in cui vigeva un pensiero unico di acquiescenza nei confronti del potere.

E noi, oggi, siamo così immuni da questa acquiescenza? Siamo proprio sicuri di non essere anche noi conformisti? Con questa domanda la lascio al suo lavoro, sperando di averle instillato più di un dubbio e la curiosità di studiare di più la storia.

