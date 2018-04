MAYA ANGELOU, CHI E'?/ La poetessa che capiva gli uomini “da come affrontano una giornata di pioggia”

Maya Angelou, protagonista del Doodle di oggi, 4 aprile: chi è la protagonista dell'omaggio animato di Google, poetessa afroamericana attiva nella rivendicazione dei diritti civili

04 aprile 2018 Fabio Belli

Maya Angelou e il Doodle a lei dedicato

Nata il 4 aprile del 1928, oggi avrebbe compiuto 90 anni: alla grande scrittrice afroamericana Maya Angelou è dedicato il Doodle odierno di Google. E' scomparsa 4 anni fa, a 86 anni nel 2014, ed è stata uno dei volti più famosi negli Stati Uniti per la rivendicazione dei diritti degli afroamericani. Causa sostenuta a livello letterario da opere come una tra le sue più famose, "Il canto del silenzio" facente parte di sette autobiografie di personaggi influenti che hanno combattutto per i diritti dei neri d'America. Una condizione che lei ha conosciuto sulla sua pelle anche attraverso una vita non facile, essendo diventata una ragazza madre a soli 17 anni, in un'America che non brillava certo per apertura mentale.

UNA POETICA MODERNA

"Ho imparato che puoi capire molto di una persona dal modo in cui affronta queste tre cose: una giornata di pioggia, la perdita del bagaglio, e l’intrico delle luci dell’albero di Natale." In questo verso, uno dei suoi più famosi, Maya Angelou riassume bene il suo pensiero, fatto di poesia e di immagini evocative, ma anche di un senso pratico peculiare per una poetessa attiva nella rivendicazione dei diritti civili. Tanto che la Angelou con le sue opere letterarie ha ispirato anche le figure artistiche afroamericane più moderne come gli artisti hip hop, che spesso l'hanno citata. Una sorta di crossover tra la generazione che scriveva col pennino e la MTV generation.

RAFFINATA ICONA POP

Figura raffinatissima ma icona pop al tempo stesso, tanto da essere apparsa anche in un episodio dei Simpson, Maya Angelou ha ricevuto con gli anni un grandissimo consenso in patria e a livello internazionale, tanto che fu lei chiamata a recitare una poesia e un discorso il giorno dell'insediamento di Bill Clinton come Presidente degli Stati Uniti nel 1993, primo presidente Democratico dopo 12 anni Repubblicani con due mandati per Reagan e uno per Bush. E Google la rievoca oggi con un Doodle animato ispirato ad alcune delle sue poesie più belle, come "Eppure mi rialzo", dedicata alla grande forza dell'essere umano contro ogni avversità.

© Riproduzione Riservata.