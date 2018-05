LETTURE/ Custodire il cuore, il segreto della felicità secondo san Cassiano

San Cassiano (V secolo), prima che padre della Chiesa, fu innanzitutto un giovane in costante ricerca di significato. A lui è dedicato il nuovo libro di Gianluca Attanasio. ILARIA IULIANI

19 maggio 2018 Redazione

LaPresse

Cosa può dire un monaco vissuto nel V secolo agli uomini e alle donne di oggi, alle famiglie, ai giovani così abituati a saltare da un desiderio all'altro, perennemente insoddisfatti?

Eppure San Cassiano è innanzitutto un giovane in costante ricerca di significato, e poi un gigante della spiritualità, con le stesse domande e gli stessi desideri dell'uomo contemporaneo, sempre più spesso privo di certezze e di un fondamento stabile su cui costruire la vita. Ma a differenza nostra, nella sua insoddisfazione, Cassiano sapeva bene che cosa cercava: la contemplazione di Dio, ovvero la risposta all'interrogativo più profondo del suo cuore.

E in questa ricerca, che durò tutto l'arco della vita, si interrogò a lungo e in modo molto concreto sulle questioni più vere e profonde dell'animo umano.

Come può un'amicizia, o un amore, durare per sempre, se il tempo e lo spazio mutano ad una velocità incredibile, e con essi i sentimenti e le passioni? È ancora possibile la stabilità, per esempio di una famiglia, in un mondo nel quale tutto dice il contrario? La solitudine che proviamo, pur essendo oggi sempre connessi, il senso di vuoto e la paura per il futuro che affliggono gran parte dei giovani, possono essere superati e sconfitti?

Nel tentativo di trovare con l'amico Germano una strada per non perdere la loro amicizia, Cassiano conduce ciascuno di noi a scoprire che i legami di fraternità spirituale sono più forti di quelli di sangue e generano un'unità altrimenti irrealizzabile dalle forze umane. Con pazienza, attraverso i suoi scritti sapientemente presentati in questo volume, ci accompagna a fare i passi necessari affinché i rapporti più cari non finiscano, ma partecipino dell'eterno.

Come afferma più volte Cassiano, soltanto nel rispondere all'amore di Dio per noi invece che allontanarci diventiamo una cosa sola con coloro a cui siamo più strettamente legati, e ci viene donata la forza per amare in maniera costante e duratura.

Ma dove possiamo sperimentare l'amore che Dio ha per noi ed imparare ad amare nello stesso modo? Nell'obbedienza ad una guida esperta e nel vivere in una casa, in una comunità stabile di affetti in cui questo amore si manifesta concretamente e ci spinge a rispondere con tutto noi stessi. Ecco un'altra rivoluzione di Cassiano rispetto al pensiero moderno che, in nome dell'autonomia, spinge l'uomo nel baratro della tristezza.

Con suggerimenti semplici e alla portata di tutti, Gianluca Attanasio ci aiuta a vincere questa solitudine esistenziale e ci accompagna, sulle orme del santo, all'incontro personale con Dio, per custodire il cuore nella contemplazione della sua bellezza. Ecco il vero segreto della felicità: imparare a pregare e nel silenzio conoscere la pace, lottare ogni giorno contro le nostre debolezze per ritrovare una stabilità interiore, sperimentare la purezza dell'amore che ci fa pregustare l'anticipo del Paradiso. Sono alcune delle meravigliose scoperte che si possono fare leggendo questo libro, che ci permette di seguire i passi di un grande maestro e di scoprirne la sorprendente attualità.

Ilaria Iuliani

-

Gianluca Attanasio, "Custodire il cuore. Attualità del messaggio di san Cassiano", Edizioni Messaggero 2018

© Riproduzione Riservata.