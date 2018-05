LETTURE/ "A mano disarmata": faccia a faccia col male, quello che sequestra l'anima e il corpo

Un libro denuncia, quello della giornalista Federica Angeli, "A mano disarmata". La storia di chi ha denunciato la criminalità di Ostia quando nessuno ne parlava. MARCO POZZA

09 maggio 2018 Marco Pozza

Questa è la storia di una tapparella che non si è abbassata. Era l'alba del 16 luglio 2013, millesettecento notti fa. Siamo ad Ostia, d'estate: il mare con la sua battigia, sdraio e abbronzatura, caffè e buone notizie. La più buona, però, è una notizia ancora lungi da gustarsi. Nella notte si odono colpi di pistola. Ad Ostia, anche se nessuno allora voleva ammetterlo, il mare era prigioniero. Il grande prigioniero della criminalità: "E' all'ombra di quel lungomuro che gli appetiti della malavita si sono consumati senza ritegno".

Pronunciare Fasciani-Triassi-Spada era professare il credo nella trinità laica di quel pezzo di mondo. Ogni cosa che avveniva — avvenivano tante cose — era frutto di un incrocio di nomi: "Nel nome dei Fasciani, dei Triassi e degli Spada" (Amen) si era abituata a pronunciare la gente: per paura, per comodità, perché si era sempre fatto così. Amen, a Ostia, è una tapparella che si abbassa, uno sguardo che si addormenta: "Le persone, tutte insieme, rientrarono in casa e tirarono giù, in un unico desolante rumore, le tapparelle".

Il rumore di quell'amen è sbruuum: omertà. A intimare quell'omertà non sono quattro galline, è un boss, appartiene al clan spietato degli Spada: "Il boss aveva ordinato di rientrare e il quartiere aveva obbedito. Desolante". La tapparella di Federica, invece, regge l'urto di quell'intimidazione: loro puntano la pistola, lei punta la penna. E' l'incipit della sua dichiarazione di guerra.

Da allora Federica Angeli — cronista di Repubblica e nemica giurata di quella sorta di trinità invincibile — vive sotto scorta. Blindatissima fino a sopra i capelli, agisce A mano disarmata (Baldini+Castoldi, 2018).

Millesettecento notti sotto scorta per ridare alla sua Ostia (città dov'è nata, cresciuta, dove si ostina a rimanere con la famiglia) la forza di un sogno: che nessuno, e non solo lei, debba mai più abbassare quelle maledette tapparelle. E' guerra: tra intercettazioni, faldoni giudiziari, pedinamenti, inchieste, appostamenti. Faccia a faccia diretti col male. Quello che ti sequestra l'anima e il corpo, quello lurido che minaccia di attaccarti gli affetti, la bestia di sangue che scompare per esserci.

Ostia, da troppo tempo, era terra di nessuno: loro lo sapevano. Non avevano calcolato che anche Federica non era di nessuno: è di tutti quelli che amano la libertà, la verità, la luce. E' una tigre d'assalto, con la sua femminilità cucita addosso: perché rinunciare alla sensualità donna quando si sa per certo che il male la odia? In guerra ci si va per amore: per fare l'amore col bene, sotto gli occhi diretti del male. Anche se, vivendo così, s'impara presto il complemento di solitudine assoluta: "La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza" annota con candidezza Federica citando Pier Paolo Pasolini. "La mafia è una montagna di merda" scriveva Peppino Impastato, ribelle alle leggi della mafia ucciso a Cinisi il 9 maggio 1978. Nessuna perla, però, si scioglie nel fango: provateci. Del cronista, Federica è maestra, è avere "la capacità di sporcarsi le mani e di guardare la realtà per quello che è per poi descriverla senza veli al lettore". A voce alta, per dire che il problema di Palermo, mentre ammazzavano Falcone-Borsellino, non era il traffico, ma la mafia. Che a Ostia, mentre tentano l'assalto alla speranza, il problema non sono le buche, ma la criminalità.

La sfottono: "Il loro intento è farti perdere concentrazione dalle cose serie". Ne irridono il sistema di sicurezza: "Fa la vip con la scorta", come se andare a comprarsi la biancheria intima scortata fosse il sogno di una donna. Minacciano i suoi bambini: "Non c'era la mafia o i miei affetti. Conta solo sconfiggere la mafia per i miei affetti". Come fare per non tirare giù la tapparella? "Comincia uno, l'altro ti viene dietro e poi il mondo si ribalta. E vince". Con una semplicità ustionante: le parole dritte, penna puntata, a mano disarmata. "La mafia a Ostia c'è": adesso lo dice anche la giustizia. Anche Federica c'è. C'è sempre stata.

Chi non la vedeva, adesso abbassa lo sguardo: la scorge disarmata. Letale.

