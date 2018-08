MIRIAM DUBINI È MORTA/ Addio a una delle penne più influenti della letteratura per ragazzi

Miriam Dubini è morta. Con lei se ne va una delle più importanti penne della letteratura per ragazzi, autrice, tra le altre, della trilogia Aria (Mondadori).

21 agosto 2018 Rossella Pastore

La scrittrice Miriam Dubini

Lutto nel mondo della letteratura: Miriam Dubini, autrice influente del genere per l'infanzia, ci lascia all'età di 41 anni. A metà luglio era stata vittima di un incidente stradale, che dopo un mese di coma non le ha lasciato scampo. Milanese di nascita e romana d'adozione, aveva iniziato a scrivere prima ancora di completare gli studi. L'ultima pubblicazione si chiama Nathan Never, uscita a inizio luglio per Sergio Bonelli Editore. Ed è proprio la casa editrice, poche ore fa, a dare notizia della scomparsa: "Miriam Dubini ha incrociato troppo brevemente le strade della Sergio Bonelli Editore. Pochi giorni dopo l'uscita del volume, la scrittrice è stata vittima di un incidente da cui non si è purtroppo più ripresa. [...] La redazione di via Buonarroti la ricorda con affetto".

"L'avventura è un bisogno primario, come l'acqua e il cibo", disse presentando il romanzo Polvere nera, pubblicato da Solferino, "e avendo più bisogno di avventura degli adulti, i ragazzi dimostrano di essere più vivi degli altri". Oltre a dedicarsi alle opere per l'infanzia, scrisse e recitò per Disney, Mattel ed Edizioni BD. Degna di nota la sua partecipazione ad Art Attack, per cui creava giochi a partire da materiali di riciclo. Con Ambra Orfei ha realizzato scenografie per spettacoli circensi, fino a emigrare a Londra per dedicarsi appieno alla scrittura. In Inghilterra ideò la sua prima saga fantasy, dedicata alla streghetta più disordinata della storia: Leila Blue. Ha scritto un film per ragazzi, una dozzina di racconti e una trilogia per adolescenti. La più famosa? Aria (Mondadori), un suggestivo omaggio alle due ruote.

