LETTURE/ Chi ha cominciato la guerra civile che parte dagli Usa e arriva all'Italia?

"Ogni guerra è una guerra civile" aveva scritto Pavese nel '47. Aveva ragione: oggi se ne combatte un'altra, più nascosta e più subdola. PAOLO VALESIO

30 agosto 2018 Paolo Valesio

LaPresse

Alcuni tra i versi più impressionanti sulla guerra civile sono stati scritti da Alessandro Manzoni nell'inizio dell'atto secondo del Conte di Carmagnola, quando il coro annuncia: "I fratelli hanno ucciso i fratelli: / questa orrenda novella vi do"; e più tardi nota la contraddizione profonda: "Tutti fatti a sembianza d'un Solo; / figli tutti di un solo Riscatto". Sono versi tanto noti da correre il rischio di non farci più stupire, di fronte a questo terribile fenomeno; ma si può ancora restare sorpresi quando si legga quell'audace ampliamento del pensiero manzoniano che è la frase in prosa di uno scrittore nettamente laico: "Ogni guerra è una guerra civile" (dal romanzo di Cesare Pavese La casa in collina, uscito nel 1947, dunque si può dire all'indomani della guerra civile italiana).

L'equazione pavesiana dice una verità profonda. Il che non significa che nella guerra civile non si possa ravvisare qualcosa che è "in più" rispetto alla guerra convenzionale: la pervasività dell'odio. La guerra civile è molto personale: è una guerra tra concittadini, spesso tra (ex-)amici; si pensi al titolo del bel romanzo partigiano di Beppe Fenoglio, Una questione privata. E per capire meglio tutto ciò si può ancora ricorrere al Narcisismo delle piccole differenze di cui parla Freud nel suo noto saggio: quanto minori sono le differenze (per esempio, appunto, tra cittadini di uno stesso paese), tanto più probabile è il sorgere di tendenze ostili.

Qui si parla di una guerra civile culturale, non militare. La quale però non è una metafora o semplice riflesso della guerra civile "vera": invece è reale quanto l'altra, anche se si svolge su un terreno parallelo, che non è (fortunatamente) imbevuto di sangue. Ed è una guerra altrettanto intensa perché, come l'altra, è intrinsecamente connessa al potere. Oggi infatti, a fianco di quel fenomeno descritto negli anni Sessanta che è il "complesso militare-industriale", si è istituzionalizzato il "complesso mediatico-intellettuale": quello che alcuni hanno cominciato a chiamare il Quinto Stato.

Questo Stato, beninteso, esiste da lungo tempo; ma quand'è che esso ha cominciato la sua guerriglia civile (la quale è tutt'altro che una guerricciola)? Come per ogni fenomeno storico, è sostanzialmente impossibile fissare una data esatta. Ma certo il momento essenziale per lo scatenamento della guerriglia culturale sono state le elezioni presidenziali Usa del 2016.

Fino ad allora esisteva, negli Stati Uniti come (più o meno) in Europa, una sorta di tacita divisione del lavoro: la politica parlava il suo linguaggio non privo di noiosaggine e ipocrisia, il cui scopo predominante era distrarre la popolazione; mentre i media dal canto loro lavoravano su questa materia alquanto inerte adornandola di qualche eloquenza, all'insegna di un'eufemizzazione generalizzata che sotto le sue apparenze garbate nascondeva una ferrea capacità di controllo: un'eufemizzazione oppressiva, insomma. Donald Trump è stato, se non il primo, il più clamoroso simbolo o sintomo globalmente diffuso che qualcosa è cambiato.

Ecco un esempio della "divisione del lavoro linguistico" prima di Trump. Qualche tempo fa (durante il secondo mandato di Barack Obama) una dignitosa signora di mezza età aveva cominciato a scambiare un paio di chiacchiere generiche con me (tipo "Ma che brutto tempo che fa, eh?") in un caffè accanto all'Università di Columbia. A un certo punto il suo discorso cadde sul presidente e la sua espressione e tono cambiarono, sembrò trasformarsi in un'altra persona perché l'odio le aveva deformato il volto: "Sa che cos'è Obama?", sibilò, "Obama è una zebra!". Ricordo come mi ferì la velenosa descrizione razzista: arrossii come se ne fossi stato io il bersaglio, mi affrettai ad andarmene. E mentre mi allontanavo lungo Broadway confermavo fra me e me con una certa soddisfazione (ah, che errore!) la differenza fra "noi", borghesi acculturati e civilizzati, e "loro": il popolino che usa un linguaggio imbarazzante perché senza veli. E invece, ecco: quanti, oggi, i volti universitari orgogliosi della loro saggezza e tolleranza che si trasfigurano di odio in modo eguale a quella signora; quante, le riviste e i giornali americani che si vogliono raffinati e invece scaricano insulti anti-trumpiani analogamente volgari e violenti, in cui non è difficile percepire una vena razzista!

Ecco la guerriglia civile: l'intellighenzia progressista combatte per la sua sopravvivenza, cioè lotta perché il suo linguaggio (fonte di potere) sopravviva alla fine dell'era dell'eufemismo. E' cominciato un irreversibile cambiamento internazionale che durerà anche se le elezioni americane di medio termine dovessero risultare negative per l'attuale presidente, anche se Trump dovesse essere defenestrato domani. E' un mutamento di linguaggio sul quale si sta giocando non solo la politica americana, ma anche quella mondiale.

Di fronte a questo terremoto, la maggior parte dei membri del complesso mediatico-intellettuale tende a chiudere gli occhi, salvo a insistere su un gergoche sta diventando sempre meno sopportabile (così finendo con l'esemplificare il motto antico: Quos Iuppiter perdere vult, dementat prius, Quando Giove ha deciso di rovinare qualcuno, per prima cosa gli toglie il senno); e intanto l'altra parte non sembra ancora aver capito che un nuovo linguaggio deve essere veicolato da un nuovo tipo di intellettuale; se no, si affloscia.

Di chi la colpa? Chi ha cominciato per primo? Domande puerili, ma sono anche quelle che infiammano le guerriglie civili. Dove si andrà a finire? Difficile se non impossibile dirlo (e non si possono mai escludere le sorprese positive della storia e della Provvidenza, in modi che oggi non si vedono ancora chiaramente). Ma una cosa può, deve, esser detta fin d'ora: la prima e forse più grave conseguenza di ogni oggettivo conflitto civile è che esso porta a una lacerazione dentro a ogni singolo soggetto, rendendolo più debole e incerto nella sua esistenza personale così come nella sua vita sociale. E naturalmente qui non si tratta solo degli Usa ma anche dell'Europa, in particolare dell'Italia.

