IO CI STO/ Video privato di Banca Intesa: il "corso" motivazionale finisce in comica sul web

Io ci sto, il video diventa virale (web)

Doveva essere un semplice video motivazionale. Doveva essere un semplice video motivazionale privato e invece, non si sa come, qualcosa è andato storto. Le riprese sono diventate pubbliche. Con tutto quello che ne consegue: insulti, parolacce, pubblica gogna. Ad andarci di mezzo una direttrice di banca di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, e tutti i suoi dipendenti, 'rei' di aver girato un breve video in cui l'obiettivo era quello di motivare i colleghi a svolgere nel miglior modo possibile il proprio lavoro. Un intento nobile, senza alcun dubbio, ma che svolto in questo modo (per rendersene conto è necessario visionare il video che trovate qua sotto) è diventato involontariamente comico. Al grido di 'Io ci sto!' l'ignara direttrice motivava i suoi dipendenti che, uno ad uno, si presentavano e spiegavano la loro mansione in filiale.

Dopodiché la disinibita direttrice si esibiva in una sbilenca canzoncina ('Io ci sto, ci metto la faccia, ci metto la testa, ci metto il cuore') e presentava una torta 'motivazionale', sempre a forma di cuore. Dulcis in fundo, direttrice e dipendenti si mettevano le mani una sopra l'altra a mo' dei quattro moschettieri.

PUBBLICA GOGNA SUI SOCIAL

Appena pubblicato sul web, il video è stato subito segnalato come uno dei più cliccati e dei più commentati. La malvagità e la cattiveria dei social del mondo in cui viviamo lascia senza parole: insulti, commenti beceri e fuori luogo per un video sostanzialmente innocuo e non destinato al pubblico. Questo è il punto: il video non era stato pensato per essere pubblico ma solo ed esclusivamente per un contesto privato. Ma questa giustificazione non è servita affatto, tant'è che oltre all'idignazione del web è arrivata anche quella dei sindacati. Invece di prendere le difese dell'intera filiale di Intesa San Paolo, i difensori dei lavoratori si sono schierati contro determinate tipologie di video motivazionali. Come afferma il quotidiano online 'Today.it', infatti, i sindacati avrebbero detto che questi video richiamano alla mente 'la saga fantozziana e il direttore totale Cobram' aggiungendo legna sul fuoco ad una situazione già complessa di suo. Il web non perdona, si sa, (e questo è un fatto che non ci piace ma a cui, volenti o nolenti, ci si deve fare i conti) ma i sindacati potrebbero perlomeno chiudere un occhio. Almeno questa volta.

