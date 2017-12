La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018: biglietti vincenti estratti, vinti 26mila euro (16-20 ottobre)

La Prova del Cuoco e Lotteria Italia 2018: ecco i numeri vincenti estratti nella settimana dal 16 al 20 ottobre. La vincita più alta è stata di 26 mila euro.

Lotteria Italia 2018 e La Prova del Cuoco

Ritorna la fortuna con la Lotteria Italia e la Prova del Cuoco, che anche per l'anno in corso ha deciso di premiare i giocatori più fortunati con i premi previsti da Tutti Frutti. Il gioco telefonico del programma di Rai 1 dà infatti la possibilità a tanti possessori dei biglietti della Lotteria di poter conquistare premi aggiuntivi. Per partecipare al gioco de La Prova del Cuoco e tentare la fortuna al telefono con Antonella Clerici, è sufficiente comporre il numero 894444 oppure inviare un sms al 4770470: tutti i giocatori estratti verranno contattati durante le puntate del programma per sfidare la sorte e provare a vincere i premi previsti dal regolamento della Lotteria Italia. Il pubblico selezionato può partecipare quindi al gioco Tutti Frutti e scegliere una delle cassette di frutta, che nascondono cinque premi, uno per ogni frutto presente al loro interno. Il bottino finale potrà inoltre essere raddoppiato grazie al gioco degli estrattori, ma solo se dietro il talloncino della cassetta di frutta scelta inizialmente rivelerà la presenza del biglietto di Lotteria Italia. In caso positivo, il giocatore potrà scegliere se giocare al raddoppio con l'estrattore A oppure B: se il dispositivo scelto erogherà il succo, il premio conquistato nella fase iniziale verrà automaticamente raddoppiato.

Lotteria Italia e La Prova del Cuoco si sono uniti anche per la terza settimana di estrazioni promosse dal programma di Rai 1. Dal 16 al 20 ottobre sono stati cinque i giocatori a tentare la sorte grazie al gioco Tutti Frutti, che mette in palio numerosi e ricchi premi. Nella prima puntata della settimana, quella di lunedì 16 ottobre, a sfidare la fortuna è stata una giocatrice della provincia di Messina. Elena ha scelto infatti di giocare con la cassetta dell'ananas, che le ha dato subito la possibilità di vincere 12.000 €. I premi della sua cassetta sono stati infatti 1.000 €, 5.000 €, 1.000 €, 3.000 € e 2.000 €. Il biglietto della Lotteria presente dietro il talloncino della cassetta ha inoltre la possibilità alla giocatrice di vincere 24.000 € grazie al gioco degli estrattori. La signora Elena ha scelto l'opzione A ed è riuscita a centrare il succo, portandosi quindi a casa il doppio del premio iniziale.

Nella giornata di martedì, 17 ottobre 2017, La Prova del Cuoco ha dato il via ad una nuova puntata in compagnia di Lotteria Italia. Questa volta a concorrere al gioco a premi di Tutti Frutti è una giocatrice della provincia di Napoli, Anna. La fortunata estratta sceglie di giocare con la cassetta delle mele, dentro cui trova i seguenti premi: 3.000 €, 3.000 €, 5.000 €, 2.000 € e 3.000 €, ovvero 16.000 € in tutto. La fortuna sembra però non assistere la giocatrice anche nella seconda fase di gioco, dato che dietro il logo del programma presente nella sua cassetta non c'è il biglietto della Lotteria, previsto invece per quella delle pere e delle arance. Anna ha comunque conquistato un bel premio, il più ricco dell'appuntamento di Rai 1.

Fausto da Ravenna è il giocatore selezionato da Lotteria Italia e La Prova del Cuoco per la puntata di mercoledì 18 ottobre 2017. Il giocatore ha infatti giocato a Tutti Frutti ed ha scelto di sfidare la sorte con la cassetta dell'ananas. Una decisione che gli ha permesso di conquistare in tutto 13.000 € in premio, dato che la cassettina di frutta nascondeva al suo interno i premi da 1.000 €, 4.000 €, 1.000 €, 3.000 €, e 4.000 €. Il signor Fausto ha dimostrato inoltre di avere molta fortuna, dato che dietro il biglietto della sua cassettina c'è il tagliando della Lotteria. Partecipa così al gioco degli estrattori, che gli permetterà di raddoppiare il premio iniziale. Anche in questo caso la buona sorte sembra assistere il giocatore: la decisione di puntare tutto sull'estrattore B lo premia con 26.000 € in tutto.

Penultima opportunità per la settimana fortunata de La Prova del Cuoco, che giovedì 19 ottobre 2017, ha selezionato un nuovo giocatore di Lotteria Italia di conquistare altri premi. Il gioco Tutti Frutti ha messo al centro una giocatrice di Villanova d'Asti, Vira, che con la sua simpatia tipicamente piemontese si è messa alla prova con la prima manche. La cassetta che ha scelto è quella delle pere, che le regala 13.000 € grazie ai premi presenti nel cesto: 3.000 €, 2.000 €, 1.000 €, 5.000 € e 2.000 €. Vira potrebbe inoltre avere ancora più fortuna se dietro il logo della sua cassettina ci fosse il biglietto della Lotteria Italia, ma purtroppo non è così. Il tagliando fortunato si trova infatti in abbinamento con la cassetta delle mele, con un premio da 14.000 €, e con quella dell'ananas, che prevede un premio da 12.000 €.

La settimana in compagnia di Lotteria Italia e La Prova del Cuoco si conclude con la giornata di venerdì 20 ottobre 2017, una puntata che come sempre regala premi ancora più ricchi ai vincitori estratti per il gioco Tutti Frutti. Giuseppina da Bergamo ha potuto infatti trovare dei premi generosi all'interno della sua cassettina di frutta, dopo aver scelto di puntare tutto su quella delle arance. I premi sono 10.000 €, 4.000 €, 2.000 €, 4.000 € e 4.000 €, ovvero 24.000 € in tutto. Il raddoppio potrebbe regalare ancora tanta fortuna alla giocatrice, che tuttavia si deve fermare alla prima manche del gioco: dietro il logo della sua cassettina non c'è infatti il biglietto della Lotteria, presente invece nel cesto dell'ananas ed in quello delle mele.

Di seguito l'elenco dei tagliandi della Lotteria Italia 2018 estratti nella settimana dal 16 al 20 ottobre per il gioco de La Prova del Cuoco:

Biglietto estratto il 16/10/2017 n. E095988

Vincita € 24.000

Biglietto estratto il 17/10/2017 n. F080488

Vincita € 16.000

Biglietto estratto il 18/10/2017 n. B094825

Vincita € 26.000

Biglietto estratto il 19/10/2017 n. B030523

Vincita € 13.000

Biglietto estratto il 20/10/2017 n. D093729

Vincita € 24.000

