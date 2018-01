La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2017: biglietti vincenti estratti, vinti 87mila euro (dal 9 al 13 ottobre)

La Prova del cuoco e Lotteria Italia 2017: i numeri dei biglietti vincenti estratti. Sono stati vinti 87mila euro nella settimana che va dal 9 al 13 ottobre. Le ultime notizie sul gioco

La prova del cuoco, Antonella Clerici

E’ tempo della Lotteria Italia 2017 e tantissimi italiani tenteranno la fortuna con i biglietti, ma non solo. Alla nota lotteria è stata infatti abbinata La Prova del Cuoco, programma condotto da Antonella Clerici ed in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì. Chi ha acquistato il biglietto della Lotteria Italia ed ha grattato l’area di gioco apposita, ha scoperto un codice composto da dieci cifre da digitare dopo la chiamata al numero 894444 o da inviare tramite sms al 4770470. I fortunati estratti hanno avuto la possibilità di partecipare all’attribuzione dei premi previsti dal regolamento della Lotteria, con Antonella Clerici che ha giocato con il pubblico a casa, assegnando ricchi premio nella fascia “Tutti Frutti”. Alla persona estratta è stato infatti chiesto di scegliere tra quattro cassette contenenti quattro tipi di frutta diversi: ananas, arance, pere e mele. Ogni cassetta in questione è dotata di una somma di denaro che compone la cifra vinta; questa cirfra può essere anche raddoppiata qualora dietro il talloncino della somma vincente c’è il logo del biglietto della Lotteria Italia: qualora ci sia, il concorrente passa al “gioco dell’estrattore”, dove per provare a raddoppiare la cifra vinta deve scegliere tra un estrattore A e uno B, se dall’estrattore selezionato esce il succo la cifra sarà raddoppiata.

Cosa è accaduto a "Tutti Frutti", il gioco che unisce Lotteria Italia e La Prova del Cuoco, alla sua seconda settimana? E allora facciamo un riepilogo dei premi e delle vincite dal 9 al 13 ottobre 2017, cominciando il nostro viaggio dal primo giorno della settimana.

Lunedì 9 ottobre ha giocto la signora Grazia da Napoli, che ha scelto la cassetta con le arance: quattro mila euro, quattro mila euro, tre mila euro, mille euro, due mila euro per un totale di quattordici mila euro. Presente il biglietto della lotteria. Dopo aver verificato tutte le altre cassette di frutta, con le relative vincite, è emerso il talloncino con il logo del biglietto della Lotteria, con la concorrente che ha avuto la possibilità di raddoppiare. Al gioco degli estrattori la signora Grazia ha scelto l’estrattore A, da cui è uscito il succo, raggiungendo dunque l’ottima cifra di 28 mila euro.

Martedì 10 ottobre è stato il turno di Dario da Cuneo, che ha scelto la cassetta con l'ananas: tre mila euro, due mila euro, due mila euro, quattro mila euro, mille euro per un totale di dodici mila euro. Dietro il talloncino però non era presente il logo del biglietto della Lotteria.

Mercoledì 11 ottobre è toccato a Elsa da Forlì, che ha giocato con la cassetta delle arance: tre mila euro, due mila euro, cinque mila euro, mille euro, mille euro per un totale di dodici mila euro. Dietro il talloncino era presente il logo del biglietto della Lotteria. Al gioco degli estrattori la signora Elsa ha scelto l’estrattore B: una scelta sfortunata, visto che il succo è sceso dall’estrattore A. Nessun raddoppio, dunque.

Giovedì 12 ottobre è stato il turno di Francesca da Pesaro, che ha optato per la cassetta delle mele: tre mila euro, quattro mila euro, mille euro, tre mila euro, due mila euro per un totale di tredici mila euro. Dietro il talloncino però non era presente il logo del biglietto della Lotteria.

Venerdì 13 ottobre è toccato a Lucia da Firenze, anche lei ha scelto la cassetta delle mele: tre mila euro, due mila euro, quattro mila euro, dieci mila euro, tre mila euro. Dietro il talloncino però non era presente il logo del biglietto della Lotteria.

Ecco nel dettaglio i numeri dei biglietti fortunati della Lotteria Italia estratti durante le puntate dal 9 al 13 ottobre 2017 a La Prova del Cuoco:

Biglietto estratto il 09/10/2017 n. E118402 Vincita: € 28.000,00

Biglietto estratto il 10/10/2017 n. F031799 Vincita: € 12.000,00

Biglietto estratto il 11/10/2017 n. F115618 Vincita: € 12.000,00

Biglietto estratto il 12/10/2017 n. A000282 Vincita: € 13.000,00

Biglietto estratto il 13/10/2017 n. D034609 Vincita: € 22.000,00

