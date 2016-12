Estrazione / Eurojackpot n 52/2016 di oggi: numeri vincenti e quote, in Italia un 4+2 (30 dicembre)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 30 DICEMBRE 2016, CONCORSO N°52/2016, NUMERI VINCENTI E QUOTE - Non si è chiuso col botto l'anno per gli appassionati di Eurojackpot, perché nessuno ha realizzato il 5+2 dopo l'estrazione di oggi. In Italia, però, è stata realizzata una vincita comunque importante: un 4+2 porterà nella casa di un nostro concittadino 5.433,40 euro. Una bella somma per concludere l'anno e cominciare quello nuovo, anche se è andata sicuramente meglio ai cinque fortunati che hanno fatto il 5+1. Quattro di queste vincite sono state fatte in Germania, una in Repubblica Ceca ed ognuna di loro vale ben 2.656.767 euro. Non possono nemmeno lamentarsi i cinque vincitori del 5+0, che otterranno 215.163,30 euro. Due di queste vincite sono state realizzate in Germania, una in Danimarca, in Finlandia e un'altra in Slovacchia. Sono 18 su 1.047 le giocate vincenti in Italia per quanto riguarda il 4+1: 308,20 euro per ognuna di queste giocate. Una vincita che non può cambiare profondamente le vite dei vincitori, ma che sicuramente permette di chiudere col sorriso il 2016 in attesa di una nuova estrazione di Eurojackpot.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 30 DICEMBRE 2016, CONCORSO N°52/2016, I NUMERI VINCENTI - Ultimo appuntamento dell'anno con l'estrazione di Eurojackpot: oggi, venerdì 30 dicembre, avete l'ultima occasione per chiudere il 2016 con una ricca vincita, altrimenti dovrete rimandare l'appuntamento. I numeri vincenti sono stati estratti, quindi - superata la fase dell'attesa - è arrivato il momento più delicato della serata, quello cioè della verifica della propria giocata. È quella vincente? Sarebbe senza dubbio un bellissimo modo per mandare in archivio quest'anno e pensare a quello nuovo con propositi che sicuramente non avevate in mente: una ricca somma, infatti, cambia decisamente le prospettive e permette di realizzare sogni che pensavate di tenere a lungo nascosti nel vostro cassetto. Potrebbe essere, dunque, arrivato il momento di tirarli fuori e di realizzarne anche di nuovi per regalarvi nuove esperienze. Fondamentale a questo punto è prendere in mano il vostro biglietto e controllare i numeri estratti che abbiamo raccolto in diretta per voi. Non vi resta che scorrere in fondo alla pagina per accedere al link attraverso cui prendere visione dei numeri vincenti con la vibrante speranza che questa sia la volta buona.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 30 DICEMBRE 2016, CONCORSO N°52/2016, LE ULTIME CURIOSITÀ - L’estrazione dell’Eurojackpot avviene anche oggi, con i numeri vincenti che stanno per uscire in tutta Europa: i super numeri europei stanno per saltar fuori e qui sotto potete trovarli con la nostra grande diretta live. Un continente per un concorso, un’Europa per un gioco: sbarca anche per questo venerdì l’Eurojackpot con un montepremi da 90 milioni di euro, dopo che a novembre la cifra massima di 12 milioni è stata vinta, peccato non in Italia bensì in Germania dove hanno festeggiato per l’ennesima settimana consecutiva la vincita massima del 6. I regali di Natale ormai sono passati, ma la grande tradizione dell’Eurojackpot potrebbe questa volta fare un’eccezione alla regola “teutonica” e fare magari visita a voi giocatori italiani. Chiudiamo il vecchio anno finalmente con una vittoria, non è un augurio è una certezza: chissà mai che con le “cattive” ogni tanto si possa ottenere qualcosa… Che ne dite? Siete d’accordo immaginiamo con la nostra “speranza”, ora non resta che veder se il destino per la serata di oggi ha preparato qualcosa in serbo per voi… Avete ancora qualche ora di tempo prima dell’uscita dei numeri vincenti: e se fossero i vostri, beh allora tanti auguri alla vostra carta di credito… Insomma, rimbocchiamoci le maniche e per evitare di spostare sempre più in là la lancetta dell’appuntamento con la vittoria, diamo una svolta a questo 23 dicembre 2016. Lo spettacolo del gioco europeo, la sfida ai Paesi Scandinavi che di solito sbancano le lotterie e soprattutto quella battaglia che sa di storia e di sport come poche altre tra Italia e Germania: chi vincerà questa sera? Siete pronti ad attendere la grande occasione? Tanti i temi in gioco e grandi numeri per un Jackpot che oggi tocca i 90 milioni di euro come jackpot, non proprio una cifra da niente. Tutto pronto dunque? Perfetto, allora non resta che attendere la grande estrazione: se invece non avete ancora fatto la vostra giocata non è mai perso il tempo. Non c’è problema, siamo qui insieme anche per darvi un consiglio sui numeri giusti, andando a vedere cosa è successo sette giorni fa nel concorso numero 51/2016 dove a vincere purtroppo la massima vincita (5+2) non è stato nessuno in Italia come già detto. Nessuna grande vittoria per i nostri colori fino al 4+1 che ha visto purtroppo 38 vittorie con 201 euro guadagnati a testa, praticamente un’ecatombe. Detto questo insomma si può fare decisamente meglio; siamo pronti a ripeterci anche questa settimana? Ecco i numeri estratti lo scorso 23 dicembre: 13 - 27 - 30 - 42 - 46, Euronumeri 3 - 4 Noi come sempre vi attendiamo qui con i numeri vincenti appena saranno estratti in tutta Europa, e l’attesa che vi raccomandiamo è quella di fare una buona cena, rilassarvi, magari prima del film con il sempre ottimo l’inno europeo alla Gioia che potrebbe mettervi di buon umore e prepararvi all’evento, speriamo, lieto.

