Estrazione / Eurojackpot n 2/2017 di oggi: verso i numeri vincenti... (13 gennaio)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 13 GENNAIO 2017, CONCORSO N°2/2017, LE ULTIME CURIOSITÀ - Nuova estrazione per Eurojackpot dopo il debutto nel 2017 della settimana scorsa: stasera, come accade ogni venerdì, è in programma il nuovo appuntamento per conoscere i numeri vincenti della sfida europea. Bastano solo due euro per tentare la fortuna con la schedina di Eurojackpot e giocarci è semplicissimo: bisogna scegliere almeno 5 numeri e 2 Euronumeri. E se vuoi giocare la stessa schedina più volte, puoi farlo fino a 5 concorsi: basta "abbonare" la tua combinazione preferita, indicando sulla schedina per quanti concorsi vuoi giocarla. Il freddo e la neve vi tiene bloccati a casa? Non ci sono scuse per non giocare a Eurojackpot: la vostra giocata può essere effettuata anche online! La sfida con il resto d'Europa, dunque, si accende anche oggi per la seconda estrazione del nuovo anno. Siete pronti a dare filo da torcere ai campionissimi tedeschi? Nel "medagliere" spicca, infatti, la Germania, segue la Finlandia, che ospita tra l'altro l'estrazione. Anche oggi, dunque, viene messo in palio un montepremi milionario. Il 2017 può cominciare alla grande grazie ad Eurojackpot, che garantisce una valanga di vincite in tutta Europa. Nel primo concorso dell'anno, infatti, l'Italia ha registrato due strepitosi 5+1 da oltre mezzo milione di euro ciascuno. Nell'estrazione di oggi la fortuna si presenterà alla vostra porta con un ricco premio? Avrete modo di scoprirlo dopo l'estrazione di stasera, che seguiremo in diretta per raccogliere e mostrarvi i numeri vincenti. Non dovete fare altro allora che restare collegati per conoscerli, perché appena verranno estratti a Helsinki saranno inseriti qui sotto. In questo modo potrete verificare se la vostra giocata è tra quelle vincenti e quindi capire se questo è l'anno della svolta. Siete pronti a cambiare vita? Cominciate a fare progetti, perché con le vincite di Eurojackpot possono davvero stravolgervela. Nell'ultima estrazione sono stati realizzati cinque 5+2 da 18 milioni di euro ciascuno. Un gran bel bottino per condurre agiatamente il resto della propria vita, no? I premi messi in palio sono particolarmente ricchi e, se vi chiedete come sia possibile, vi basti tener conto del fatto che la platea di giocatori di Eurojackpot è grandissima, visto che è un concorso a livello europeo. Ecco i numeri vincenti dell'estrazione del 6 gennaio 2017: 7-14-23-27-35, Euronumeri 3-5. Non siete affatto soli nell'appuntamento con i numeri vincenti di oggi: restate collegati per scoprirli. Il nostro auspicio è che tra di voi ci sia qualche fortunato vincitore e nella speranza che le vostre e nostre speranze si realizzino, preparatevi all'estrazione di oggi preparando una cena che potrebbe trasformarsi in poche ore in festa.

