Estrazione / Eurojackpot n 3/2017 di oggi: verso i numeri vincenti... (20 gennaio)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 20 GENNAIO 2017, CONCORSO N°3/2017, LE ULTIME CURIOSITÀ - Torna la grande serata di Eurojackpot: oggi è in programma l'estrazione del gioco che mette in sfida i suoi appassionati con il resto dell'Europa. In palio ad ogni concorso c'è un montepremi sempre milionario, perché il jackpot riparte sempre, anche quando viene vinto. Anche stasera, quindi, 17 Paesi si sfideranno per conquistare il grande montepremi da 18 milioni di euro. Partecipare a Eurojackpot è facilissimo: servono 2 euro per mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. Se non potete recarvi in ricevitoria, potete fare la vostra giocata online. Non c'è modo, dunque, di saltare l'appuntamento con Eurojackpot, ma la speranza è che si presenti anche la fortuna per riuscire a mettere a segno una vincita straordinaria. A tal proposito, la sfida europea è avvincente anche perché sono tante le categorie di vincita: ben 12, dal 5+2, con cui vincere il jackpot milionario europeo, al 2+1. Se non volete perdere proprio nessuna occasione di vincere, potete abbonare la vostra giocata: sulla schedina è possibile scegliere, infatti, per quanti concorsi ripeterla, scegliendo tra 2, 3, 4 e 5. E se siete all'estero? Potete giocare ad Eurojackpot in ciascun Paese che partecipa alla sfida europea del concorso milionario, ma sappiate che in caso di vincita la riscossione avviene solo nel paese in cui è stata effettuata la giocata. Come è andata nell'ultima estrazione di Eurojackpot? Ecco i numeri vincenti dell'estrazione del 13 gennaio 2017: 2-21-26-44-45, Euronumeri 1-6. Non è stato realizzato il tanto ambito 5+2, ma ci sono state tre vincite per il 5+1 da 483.921,80 euro. In Italia le vincite più alte sono state quelle da 356,60 euro. Decisamente poco rispetto ai numeri fatti registrare nel resto d'Europa, quindi anche per mantenere alto l'orgoglio italiano non vi resta che partecipare alla nuova sfida. Noi non vi lasciamo soli in occasione dell'estrazione di stasera, per cui restate collegati per scoprire in diretta i numeri vincenti. La nostra speranza è che proprio tra di voi si nasconda qualche fortunato vincitore e nell'attesa di capire se i sogni possono trasformarsi in realtà non vi resta che prepararvi in vista dell'estrazione di oggi di Eurojackpot.

