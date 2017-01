Estrazione / Eurojackpot n 4/2017 di oggi: ecco i numeri vincenti, le quote sulle combinazioni fortunate (27 gennaio)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 27 GENNAIO 2017, CONCORSO N° 4/2017, I NUMERI VINCENTI E LE QUOTE - I numeri vincenti dell'ultima estrazione di Eurojackpot sono disponibili e quindi è arrivato il momento di capire se e quanto si è vinto con il concorso di oggi. La combinazione fortunata è stata raccolta in diretta e sono disponibili anche le indicazioni sulle quote: possiamo, quindi, annunciarvi che purtroppo nessuno ha realizzato l'ambitissimo 5+2. Sono due, invece, le vincite per il 5+1, realizzate entrambe in Germania: ben 723.952,00 euro per ognuna delle due. Sono tre, invece, le giocate fortunate per quanto riguarda il 5+0, che vale 170.341,60 euro a giocata vincente: in questo caso sorride la Danimarca, la Germania e la Spagna. In Italia, invece, sono state realizzate tre vincite per il 4+2: 5.323,10 euro a ciascun fortunato. Non è sicuramente una somma equiparabile a quelle sopracitate, ma può fare comunque la differenza.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 27 GENNAIO 2017, CONCORSO N° 4/2017, I NUMERI VINCENTI - Si è tenuta poco fa l'estrazione di Eurojackpot, il gioco che supera i confini italiani e permette di condividere l'esperienza, ad esempio, con un cittadino tedesco o spagnolo. Sono disponibili i numeri vincenti, che abbiamo raccolto in diretta per permettervi di verificare subito la vostra giocata. Tra poco, dunque, scoprirete se i vostri sogni potranno davvero trasformarsi in realtà. Il montepremi di Eurojackpot è sempre ricco, quindi si tratta di un gioco particolarmente allettante. Inoltre, essendoci molte categorie di vincita, le probabilità di strappare un premio sono importanti. E allora non dovete fare altro che scorrere in fondo per accedere alla pagina nella quale abbiamo raccolto i numeri vincenti dell'estrazione di oggi di Eurojackpot. In questo modo potrete capire se la vostra giocata è vincente, in attesa di conoscere poi le quote delle vincite, che sono in fase di elaborazione.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 27 GENNAIO 2017, CONCORSO N° 4/2017, LE ULTIME CURIOSITÀ - Si terrà stasera l'estrazione di Eurojackpot, il gioco che mette in palio un grande montepremi ogni venerdì. Potrebbe essere considerato per gli appassionati di questi giochi a tutti gli effetti come un Europeo, visto che si è in ballo con i cittadini di altre 16 nazioni. Il jackpot milionario può finire in Italia, ed è quello che auspichiamo, ma potrebbe essere vinto in Olanda o in Slovenia, in Norvegia o in Ungheria, in Danimarca o in Repubblica Ceca. Di certo c'è che il montepremi è sempre milionario: con Eurojackpot riparte sempre, anche quando viene vinto. Quello di stasera è di 26 milioni di euro, una gran bella somma per buttare via i piani preparati finora e sognare decisamente più in grande. Per chi non è un "fedelissimo" di Eurojackpot ricordiamo che è facilissimo giocare: bisogna scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 e giocare la schedina con 2 euro. Chi non può fare la propria giocata in ricevitoria può tentare la fortuna online. Non ci sono ostacoli per disertare l'appuntamento con Eurojackpot. La nostra speranza è che la fortuna strizzi l'occhio all'Italia, perché una parte della vincita potrebbe essere devoluta, ad esempio, alle vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano, oltre che a quelle del terremoto che ha colpito nei mesi scorsi il Centro Italia. I premi in palio, infatti, sono talmente ricchi che ci sarebbe modo anche di aiutare chi in questo momento è in gravi difficoltà. E poi le categorie di vincite sono tante: 12, dal 5+2 al 2+1. Potete anche valutare l'ipotesi di "abbonare" la vostra giocata, cioè di scegliere per quanti concorsi ripeterla, da un minimo di due ad un massimo di cinque. Prima di dedicarci alla nuova estrazione di Eurojackpot, diamo un'occhiata a quella precedente e quindi ricordiamo i numeri vincenti dell'estrazione del 20 gennaio 2017: 5-23-25-35-40, Euronumeri 5-8. Nemmeno nello scorso appuntamento è stato realizzato il 5+2 che vale il primo premio, ma sono state due le vincite per il 5+1, ognuna delle quali da 695.022,30 euro. Non in Italia, dove però sono state realizzate tre vincite per il 4+2 da 2.771,70 euro. Non male, ma questo risultato potrebbe essere migliorato con l'estrazione di oggi. Le motivazioni, dunque, non mancano in vista dell'appuntamento di stasera con Eurojackpot. Noi siamo pronti a raccogliere in diretta i numeri vincenti, per cui restate collegati per procedere con la verifica della vostra giocata nella speranza che ci sia qualche fortunato tra di voi.

