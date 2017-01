Estrazione / Eurojackpot n 1/2017 di oggi: verso i numeri vincenti... (6 gennaio)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 6 GENNAIO 2017, CONCORSO N°1/2017, LE ULTIME CURIOSITÀ - Prima estrazione dell'anno per Eurojackpot, che fa oggi il suo esordio nel 2017: stasera, come ogni venerdì, è in programma l'appuntamento con i numeri vincenti della sfida europea. Questo è, infatti, il gioco che ogni settimana mette in palio un montepremi milionario a livello europeo, quindi concorri alla vincita insieme ad appassionati tedeschi, spagnoli e danesi, ad esempio. La sfida si accende anche oggi, quindi sei pronto con la tua giocata? Se non hai ancora scelto la tua combinazione, non preoccuparti, perché con Eurojackpot puoi giocare in ricevitoria e online. Se, dunque, sei tra quegli italiani bloccati a casa per la neve, non sei costretto a rinunciare a partecipare al concorso odierno del gioco, perché puoi giocare i tuoi numeri anche online. Basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 10 per provare a fissare un appuntamento con la dea bendata. Si presenterà alla vostra porta con un premio? Lo scoprirete solo dopo l'estrazione di oggi, che noi seguiremo in diretta per voi. E allora restate collegati per conoscere i numeri vincenti: appena saranno disponibili li raccoglieremo e inseriremo qui sotto per darvi modo di controllare la vostra giocata e scoprire se questo 2017 può davvero essere l'anno giusto per cambiare vita. Se non avete ancora fatto grandi progetti, allora cominciate a pensare in grande, perché con Eurojackpot i premi in palio possono davvero cambiarvi l'esistenza. Se non credete alle nostre parole, allora potete dare un'occhiata ai dati dell'ultima estrazione, quella del 30 dicembre, quando nessuno ha realizzato il 5+2, ma sono state cinque le giocate vincenti per il 5+1, di cui quattro in Germania e una in Reppublica Ceca: ognuna di queste giocate vincenti ha portato nelle tasche del fortunato giocatore ben 2.656.767 euro! E non dimentichiamo nemmeno le vittorie in Germania, Danimarca, Finlandia e Slovacchia che hanno portato ai cinque fortunati vincitori 215.163,30 euro. Le cifre sono considerevoli, del resto la platea di appassionati di Eurojackpot è numerosa e allora un tentativo con una giocata di due euro può essere fatto in extremis. Chi, invece, ha già provato a vincere i ricchi premi di questo gioco, può provare a fare meglio nell'estrazione di oggi. Ecco i numeri vincenti dell'estrazione del 30 dicembre 2016: 27-30-45-47-50, Euronumeri 1-9. Noi ovviamente non vi lasciamo affatto soli, anzi vi aspettiamo qui con i numeri vincenti nella speranza che tra i nostri lettori ci sia qualche fortunato vincitore. In attesa di quello che auspichiamo possa essere il lieto evento, preparate una buona cena nella speranza che la pietanza più ricca sia rappresentata dalla vostra giocata fortunata.

