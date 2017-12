La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti estratti: 15mila euro (dal 20 al 24 novembre)

La Prova del Cuoco e Lotteria Italia 2018, i numeri dei biglietti vincenti estratti nella settimana dal 20 al 24novembre: doppia vincita da 15 mila euro per due giocatori.

Lotteria Italia 2018 e La Prova del Cuoco - Antonella Clerici

Nuova settimana all'insegna dei premi di Lotteria Italia e La Prova del Cuoco, che anche per quest'anno si sono uniti per regalare tanta fortuna a tutti i giocatori selezionati. Il gioco Tutti Frutti prevede infatti l'estrazione di un fortunello che ha acquistato il biglietto di Lotteria Italia ed ha sfruttato le due modalità previste per partecipare al gioco telefonico. Ogni giocatore può infatti chiamare il numero 894444 e seguire le istruzioni, oppure inviare un sms al numero 4770470. In una fase successiva viene estratto un biglietto della Lotteria Italia che può partecipare al gioco con Antonella Clerici, diviso in due manches. Nella prima fase, Tutti Frutti prevede infatti un premio sicuro per il giocatore fortunato, che dovrà solo scegliere una fra le quattro ceste di frutta presenti e divise in mele, pere, ananas e arance. I premi in denaro trovati all'interno della cesta formeranno poi la vincita finale, che potrà essere raddoppiata grazie al gioco degli estrattori. Questa fase del gioco è accessibile solo per coloro che trovano il biglietto di Lotteria Italia dietro al talloncino abbinato alla propria cesta e che dà la possibilità di passare alla fase successiva, in cui va scelto uno dei due estrattori presenti. In caso di vittoria, il premio iniziale verrà raddoppiato.

Primo giorno della settimana per La Prova del Cuoco e Lotteria Italia, che dal 20 al 24 novembre 2017 hanno premiato cinque giocatori. La fortunata estratta nella puntata di lunedì è la signora Anna da Ischia, che con il gioco Tutti Frutti può partecipare al gioco a premi. La signora sceglie la cesta dell'ananas e vince 11.000 € grazie ai premi singoli trovati all'interno, ovvero 5.000 €, 1.000 €, 2.000 €, 1.000 € e infine 2.000 €. Dietro il talloncino non trova però il biglietto della Lotteria e non può quindi partecipare al secondo gioco. Il biglietto si trovava infatti dietro il cartoncino delle arance e delle pere, ma la giocatrice ha comunque vinto uno dei premi più alti della puntata.

Per la seconda puntata della settimana, quella di martedì 21 novembre 2017, Lotteria Italia e La Prova del Cuoco hanno premiato un nuovo giocatore. Al telefono con Antonella Clerici, sfida la fortuna il signor Andrea della provincia di Pordenone, che sceglie la cesta delle mele per il gioco Tutti Frutti. I premi all'interno sono 1.000€, 4.000 €, 3.000 €, 3.000 € e 2.000 €, e quindi di 13.000 € in tutto. Dietro il talloncino della sua cesta non c'è però il tagliando della Lotteria, presente dietro a quello delle pere e dell'ananas, e non può quindi passare al raddoppio. Il giocatore rimane quindi con il premio iniziale, comunque un bel bottino se si pensa che la sua è la cesta più ricca dell'appuntamento di Rai 1.

Lotteria Italia e La Prova del Cuoco continuano la loro settimana all'insegna della fortuna grazie al gioco Tutti Frutti, che nella puntata di mercoledì 22 novembre 2017 premia Ivana della provincia di Caserta. La giocatrice sceglie la cassetta delle mele, 4.000 €, 5.000 €, 1.000 €, 3.000 € e 1.000 €, ovvero 14.000 € in tutto. La giocatrice trova anche il biglietto della Lotteria dietro al suo talloncino e può quindi partecipare al raddoppio con il gioco degli estrattori. In questa fase la signora Ivana sceglie il dispositivo B, ma il succo viene erogato dall'estrattore A e quindi il suo premio rimane quello iniziale di 14.000 €.

Nuova estrazione per Lotteria Italia e La Prova del Cuoco, che nella puntata di giovedì 24 novembre 2017 regalano tanta fortuna ad una nuova giocatrice. Il nome estratto per Tutti Frutti è infatti quello di Rosalba da Palermo, che in onore della sua città natale sceglie di giocare con la cassetta delle arance. I premi all'interno sono 3.000 €, 5.000 €, 1.000 €, 5.000 € e 1.000 €, per un totale di 15.000 € in premio. Dietro al talloncino la giocatrice non trova però il biglietto della Lotteria e non può quindi partecipare al raddoppio. Il tagliando si trovava infatti nella cassetta delle pere e le ananas.

Si conclude la settimana in compagnia de La Prova del Cuoco e Lotteria Italia con la puntata di venerdì 24 novembre 2017. Una giornata ancora più ricca, dato che i premi presenti nel gioco Tutti Frutti sono sempre più generosi nell'ultimo appuntamento settimanale del programma di Rai 1. Per il gioco Tutti Frutti è stato scelto il biglietto di Dolores da Taranto, che sceglie la cassettina delle arance e trova 3.000 €, 4.000 €, 2.000 €, 2.000 €, 4.000 €. In tutto la giocatrice vince quindi 15.000 €, che possono essere raddoppiati grazie al biglietto della Lotteria presente dietro al talloncino della sua cesta. Purtroppo il biglietto si trova nel cesto dell'ananas e delle mele, entrambi di un premio superiore a quello della signora Dolores.

Di seguito l'elenco dei biglietti fortunati di Lotteria Italia che sono stati selezionati per Tutti Frutti, il gioco a premi de La Prova del Cuoco, nella settimana dal 20 al 24 novembre 2017.

Biglietto estratto il 20/11/2017 n. B219703

Vincita € 11.000

Biglietto estratto il 21/11/2017 n. B151935

Vincita € 13.000

Biglietto estratto il 22/11/2017 n. I084669

Vincita € 14.000

Biglietto estratto il 23/11/2017 n. B120563

Vincita € 15.000

Biglietto estratto il 24/11/2017 n. D291858

Vincita € 15.000

© Riproduzione Riservata.