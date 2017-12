La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti estratti: 22mila euro (dal 13 al 17 novembre)

La Prova del Cuoco e Lotteria Italia 2018, i numeri dei biglietti vincenti estratti nella settimana dal 13 al 17 novembre: premio più alto 22 mila euro.

Lotteria Italia 2018 e La Prova del Cuoco - Antonella Clerici

Il mese di novembre diventa ancora più ricco grazie alla Lotteria Italia e La Prova del Cuoco, che con il gioco Tutti Frutti permettono a tanti giocatori di poter conquistare i premi in palio. Il gioco del programma di Rai 1 mette infatti in contatto la conduttrice con coloro che hanno acquistato il biglietto della Lotteria ed hanno partecipato all'estrazione, chiamando il numero 894444 oppure inviando semplicemente un sms al 4770470. Tutti Frutti prevede cinque cassette di frutta, mele, pere, arance e ananas, e ogni giocatore potrà selezionarne una sola: i frutti presenti nel cesto nascondono dei bottini in denaro, che andranno a comporre il premio finale. Il giocatore potrà inoltre partecipare al raddoppio grazie al gioco degli estrattori, ma solo se riuscirà a trovare il biglietto di Lotteria Italia dietro al logo abbinato alla sua cassettina. In caso positivo, il fortunato vincitore potrà scegliere se tentare la buona sorte con l'estrattore A oppure B. Se il dispositivo scelto erogherà il succo, il premio iniziale verrà raddoppiato.

La settimana dal 13 al 17 novembre 2017 ha permesso a cinque giocatori di mettere alla prova la fortuna grazie a Lotteria Italia e Tutti Frutti, il gioco a premi de La Prova del Cuoco. Gli appuntamenti del programma di Rai 1 hanno messo infatti in contatto Antonella Clerici con un fortunato giocatore estratto lunedì 13 novembre grazie al biglietto della Lotteria acquistato in precedenza: il primo ad aprire le danze del lunedì è stato un ragazzo indiano, Joy, che però vive a Roma. La sua scelta è ricaduta sulla cassetta delle pere, che gli ha permesso di vincere subito i premi previsti nel cesto: 3.000 €, 5.000 €, 3.000 €, 3.000 €, 2.000 €, ovvero 16.000 € in tutto. Dietro il logo non c'è però il biglietto della Lotteria Italia e non può quindi accedere al raddoppio, previsto invece nella cassetta delle mele e dell'ananas, entrambe tuttavia con un premio registrato dal giocatore.

La Prova del Cuoco ha continuato a premiare i giocatori di Lotteria Italia anche martedì 14 novembre 2017. Il giocatore selezionato per questa puntata di Tutti Frutti è Lauretta della provincia di Ancona, che sceglie subito la cassetta delle mele. La signora è riuscita a centrare un premio totale da 15.000 € grazie ai premi segnalati al di sotto dei frutti della sua cassetta, ovvero 4.000 €, 2.000 €, 3.000 €, 1.000 € e infine 5.000 €. Anche in questo caso la giocatrice non è riuscita però ad accedere al radoppio previsto dal gioco degli estrattori, visto che dietro al logo della sua cassettina non c'è alcun biglietto della Lotteria. Il premio finale rimane quindi di 15.000 €.

Lotteria Italia e La Prova del Cuoco si uniscono per il gioco Tutti Frutti anche nella puntata di mercoledì 15 novembre 2017. In questo nuovo appuntamento, Antonella Clerici ha infatti giocato al telefono con un nuovo concorrente selezionato nella fase precedente: Caterina da Sarzana, in Liguria. La giocatrice ha scelto di puntare tutto sulla cassetta delle mele, che come sempre le permette di conquistare subito un primo premio. I frutti presenti nel cesto corrispondono a 15.000 € totali, grazie ai premi singoli di 3.000 €, 2.000 €, 4.000 €, 1.000 € e 5.000 €. Il biglietto della Lotteria si trova però dietro il logo della cassetta delle pere e dell'ananas e quindi la signora Caterina non ha potuto partecipare al raddoppio, ma ha comunque centrato una delle cassette più ricche della settimana.

La signora Luciana è la giocatrice di Lotteria Italia selezionata da La Prova del Cuoco per la puntata di Tutti Frutti di giovedì 16 novembre 2017. La giocatrice è della provincia di Livorno ed ha scelto di giocare con la cassetta dell'ananas, dentro cui trova premi pari a 4.000 €, 5.000 €, 3.000 €, 2.000 € e 1.000 €. Il premio totale è quindi di 15.000, che può raddoppiare nel caso in cui il biglietto della Lotteria si trovi dietro al logo del suo cesto. Il tagliando si trova però nelle cassette delle arance e delle mele e la giocatrice è costretta a fermarsi alla prima manche del gioco, ma può comunque contare su una vittoria importante: le scelte più fortunate prevedevano infatti premi inferiori al suo.

La settimana di Lotteria Italia e La Prova del Cuoco si conclude ancora una volta con la puntata più fortunata di Tutti Frutti, il gioco di Rai 1. La giocatrice estratta venerdì 17 novembre 2017, la signora Maria Anna, può infatti trovare dei premi ancora più ricchi all'interno della sua cesta. La giocatrice della provincia di Pesaro-Urbino ha scelto di tentare la fortuna con la cesta delle pere, che le permette di conquistare i premi da 3.000 €, 10.000 €, 2.000 €, 2.000 € e 5.000 €, per un ammontare finale di 22.000 €. Sembra che la sorte abbia tenuto in forte considerazione la signora Maria Anna, dato che dietro il logo della sua cesta trova anche il biglietto della Lotteria. Può quindi raddoppiare il premio con il gioco degli estrattori, ma la sua scelta ricade sull'estrattore A, che ferma il bottino ai soli 22 mila euro conquistati nella prima fase del gioco.

Ecco di seguito tutti i tagliandi della Lotteria Italia selezionati per le puntate de La Prova del Cuoco nella settimana dal 13 al 17 novembre 2017.

Biglietto estratto il 13/11/2017 n. E205839

Vincita € 16.000

Biglietto estratto il 14/11/2017 n. L018064

Vincita € 15.000

Biglietto estratto il 15/11/2017 n. C084180

Vincita € 15.000

Biglietto estratto il 16/11/2017 n. A114475

Vincita € 15.000

Biglietto estratto il 17/11/2017 n. C073874

Vincita € 22.000

© Riproduzione Riservata.