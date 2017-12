La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018: biglietti vincenti estratti, vinti 80mila euro (dal 2 al 6 ottobre)

La Prova del cuoco e Lotteria Italia 2018: i numeri dei biglietti vincenti estratti. Sono stati vinti 80mila euro nella settimana che va dal 2 al 6 ottobre. Le ultime notizie sul gioco

25 dicembre 2017

Antonella Clerici

Comincia il periodo più fortunato dell'anno, quello di Lotteria Italia 2018, gioco abbinato a La Prova del Cuoco. Il programma di Antonella Clerici, che fa compagnia agli italiani dal lunedì al venerdì su Raiuno, è stato nuovamente scelto, come accade del resto dal 2011. Chi ha comprato il biglietto Lotteria Italia ha grattato l'area di gioco dedicata, scoprendo il codice di dieci cifre da digitare dopo la chiamata all'894444 o inviare attraverso un sms al 4770470. Chi è stato estratto ha avuto modo di partecipare all'attribuzione dei premi previsti dal regolamento di Lotteria Italia. Antonella Clerici ha quindi giocato con il pubblico a casa, assegnando ricchi premi ai fortunati possessori dei biglietti estratti. Per quest'anno è stata rinnovata la formula del gioco telefonico "Tutti Frutti". Alla persona estratta è stato chiesto di scegliere tra quattro cassette contenenti ognuna un tipo di frutta: ananas, pere, mele e arance. Ogni cassetta nasconde una somma di denaro che compone la cifra vinta. Questa può essere raddoppiata, se sotto il talloncino della somma vinta c'è il logo del biglietto della Lotteria: in tal caso il concorrente passa al gioco dell'estrattore per provare a raddoppiare la cifra vinta.

Cosa è accaduto a "Tutti Frutti", il gioco che unisce Lotteria Italia e La Prova del Cuoco, alla sua prima settimana? E allora facciamo un riepilogo dei premi e delle vincite dal 2 al 6 ottobre 2017, cominciando il nostro viaggio dal primo giorno della settimana. Lunedì è stato il turno della signora Mara da Verona, che con Antonella Clerici ha ricordato la bellezza della celebre Arena. Tra le cassette di frutta esposte ha scelto quella con l'ananas, il cui contenuto è di 2.000€, 2.000€, 3.000€, 1.000€, 1,000€ per un totale di 9.000 euro. Dopo aver verificato tutte le altre cassette di frutta, con le relative vincite, è emerso il talloncino con il logo del biglietto della Lotteria proprio nella cassetta dell'ananas, quindi la concorrente ha avuto la possibilità di raddoppiare. La signora Mara ha scelto l'estrattore B, da cui è uscito il succo: il premio è stato quindi raddoppiato, raggiungendo la cifra di 18mila euro.

Martedì 3 ottobre ha giocato la signora Maria di Biella, con la quale invece Antonella Clerici ha parlato del tempo. La concorrente ha scelto la cassetta delle arance per giocare: 2.000€, 2.000€, 3.000€, 2.000€, 4.000€ per un totale di 13mila euro. Una volta espletate tutte le verifiche, è stato possibile giocare al raddoppio, perché sotto le arance è stato trovato il logo del biglietto della Lotteria Italia. La signora Maria ha potuto partecipare al gioco degli estrattori, ma ha scelto l'estrattore sbagliato, quindi non è riuscita a raddoppiare la sua vincita.

Arriviamo a mercoledì 4 ottobre per il primo concorrente maschile della settimana. Tocca ad Angelo da Pesaro, con cui si è parlato invece del clima. Di "Tutti Frutti" ha preferito le pere, quindi è stata aperta la relativa cassetta dove ci sono 1.000€, 3.000€, 4.000€, 5.000€, 2.000€ per un totale di 15mila euro. Il concorrente non è stato altrettanto fortunato quando si è trattato di scoprire il logo del Biglietto della Lotteria Italia: non lo ha trovato, quindi non ha avuto modo di prendere parte al gioco degli estrattori, e di conseguenza di provare a raddoppiare la sua vincita.

E siamo a giovedì 5 ottobre, penultimo giorno della settimana per quanto riguarda Lotteria Italia e La Prova del Cuoco, quindi per il gioco "Tutti Frutti". Gioca Livia da Rimini, che rivela di aver preparato per pranzo un passato di verdure e fagioli. La concorrente sceglie la cassetta delle mele, che contiene: 1.000€, 1.000€, 4.000€, 3.000€, 2.000€ per un totale di 11mila euro. La signora di Rimini è così fortunata da poter provare a raddoppiare la sua vincita: la sua cesta contiene il logo del biglietto della Lotteria, quindi partecipa al gioco dell'estrattore. Livia punta sulla lettera "A" ma il succo non esce, quindi il premio non raddoppia.

La prima settimana di "Tutti Frutti", il gioco di Lotteria Italia e La Prova del Cuoco, si è chiusa il 6 ottobre con Mariella da Camaiore, in provincia di Lucca. «Devo ringraziarvi perché grazie a questo gioco posso festeggiare i miei 50 anni di matrimonio», ha rivelato la concorrente che sceglie di giocare con la cesta delle pere. Questa contiene 2.000€, 5.000€, 10.000€, 3.000€, 3.000€, per un totale di 23mila euro. Dietro il cartoncino della cassetta c'è il logo del biglietto della Lotteria che permette alla concorrente di partecipare al gioco dell'estrattore per provare a raddoppiare la sua vincita, ma dall'estrattore A non esce alcun succo e quindi la vincita resta a 23mila euro, per un totale settimanale di 80mila euro distribuiti nella settimana. Clicca qui per rivedere l'ultima puntata della settimana con il gioco Tutti Frutti.

Ecco nel dettaglio i numeri dei biglietti fortunati della Lotteria Italia estratti durante le puntate dal 2 al 6 ottobre 2017 a La Prova del Cuoco:



Biglietto estratto il 02/10/2017 n. G 017613

Vincita: € 18.000,00

Biglietto estratto il 03/10/2017 n. C 010313

Vincita: € 13.000,00

Biglietto estratto il 04/10/2017 n. B 007936

Vincita: € 15.000,00

Biglietto estratto il 05/10/2017 n. F 089916

Vincita: € 11.000,00

Biglietto estratto il 06/10/2017 n. F 018960

Vincita: € 23.000,00

