La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018: biglietti vincenti estratti, vinti 38mila euro (4-8 dicembre)

La Prova del Cuoco e Lotteria Italia 2018, i numeri dei biglietti vincenti estratti nella settimana dal 4 all'8 dicembre: maxi premio da 38 mila euro.

Lotteria Italia 2018 e La Prova del Cuoco

Si apre una nuova settimana all'insegna della fortuna grazie a Lotteria Italia e La Prova del Cuoco. Lo spazio dedicato alla fortuna dal programma di Rai 1 prevede infatti all'interno delle sue puntate il gioco Tutti Frutti, che ha premiato gli italiani anche dal 4 all'8 dicembre 2017. Partecipare al gioco di Lotteria Italia e La Prova del Cuoco è molto semplice: basta digitare il numero 894444 e seguire le istruzioni successiva, oppure inviare un sms al numero 4770470. I giocatori selezionati verranno contattati telefonicamente nel corso degli appuntamenti in tv con Antonella Clerici e vincere nuovi premi grazie a Lotteria Italia. Il gioco Tutti Frutti prevede infatti la scelta di quattro diversi tipi di cesta, a seconda della frutta preferita dal giocatore: mele, pere, arance o ananas. All'interno della cesta sono presenti dei frutti che nascondono altrettanti premi in denaro, che andranno poi a comporre il premio finale destinato al giocatore estratto. La seconda parte del gioco è accessibile invece solo a chi trova il tagliando di Lotteria Italia dietro il logo della propria cesta: in caso positivo si potrà giocare con il gioco degli estrattori e tentare di raddoppiare il premio iniziale.

Il primo giorno della nona settimana di gioco de La Prova del Cuoco e Lotteria Italia, ovvero lunedì 4 dicembre 2017, ha permesso ad un nuovo giocatore di poter sfidare la fortuna. Il gioco Tutti Frutti ha premiato infatti il signor Armando di Gravina, in provincia di Catania, che ha scelto di giocare con la cassetta delle pere. All'interno ha trovato i seguenti premi: 2.000 €, 1.000 €, 2.000 €, 5.000 €, 1.000 €, per un premio finale di 11.000 €. Il giocatore è stato parecchio fortunato, dato che ha trovato anche il biglietto della Lotteria dietro il logo della propria cesta, riuscendo così a giocare al gioco degli estrattori e cercare di raddoppiare il bottino. Purtroppo il signor Armando ha scelto l'estrattore A e non è riuscito a vincere: il succo è stato erogato infatti dall'estrattore B. Il premio del giocatore è rimasto quindi quello iniziale di 11.000 €.

Secondo giorno della settimana per Lotteria Italia e La Prova del Cuoco. Chi ha vinto martedì 5 dicembre 2017? Per il gioco Tutti Frutti è stata selezionata la signora Carola della provincia di Biella, che ha scelto di giocare con il cesto delle mele. Questi i premi vinti nell'immediato: 3.000 €, 4.000 €, 4.000 €, 2.000 € e 3.000 €, ovvero 16.000 € in tutto. Dietro al logo del suo cestino di frutta non c'è però il biglietto di Lotteria Italia e non può quindi passare al raddoppio. Il tagliando si trovava infatti nella cassetta dell'ananas e delle arance, ma entrambe associate ad un premio inferiore rispetto a quello vinto dalla giocatrice, che può portarsi a casa 11.000 €.

Lotteria Italia e La Prova del Cuoco continuano a tenere testa alla fortuna con il gioco Tutti Frutti. Anche nella puntata di mercoledì 6 dicembre 2017 è stato selezionato un giocatore, Roberto dalla provincia di Firenze, che ha potuto vincere subito dei premi grazie al gioco del programma di Rai 1. Il giocatore ha scelto la cassetta delle arance, che gli hanno regalato 19.000 € in tutto grazie ai premi singoli di 3.000 €, 4.000 €, 3.000 €, 5.000 € e 4.000 €. Il signor Roberto tra l'altro è molto fortunato, perché può passare al raddoppio grazie al biglietto della Lotteria trovato dietro il talloncino della sua cesta. Il giocatore ha scelto quindi l'estrattore A, che eroga il succo e lo premia con 38.000 €.

Tanta fortuna per il giocatore estratto nella puntata de La Prova del Cuoco di giovedì 7 dicembre 2017, che con Lotteria Italia può ottenere dei premi grazie al gioco Tutti Frutti. Antonella Clerici ha gioca al telefono con Carla da Napoli, che sceglie le mele e vince 10.000 € in tutto, grazie ai premi singoli in denaro presenti sotto ai frutti: 1.000 €, 1.000 €, 5.000 €, 1.000 € e 2.000 €. Dietro il talloncino della sua cesta c'è anche il biglietto della Lotteria, presente pure sotto al logo dell'ananas. La giocatrice può raddoppiare quindi il premio iniziale a 20.000 € grazie al gioco degli estrattori, ma la signora Carla sceglie il dispositivo B e non vince. Il suo premio rimane alla fine quello iniziale, pari a 10.000 €.

Si chiude la settimana all'insegna dei premi di Lotteria Italia e La Prova del Cuoco: chi ha vinto venerdì 8 dicembre 2017? Partecipa al gioco Tutti Frutti la signora Elisa da Milano, che sceglie la cassetta dell'ananas: i premi all'interno sono 2.000 €, 10.000 €, 5.'000 €, 2.000 €, 5.-000 €, ovvero 24.000 € in totale e con la possibilità del raddoppio. Dietro al talloncino della cesta della giocatrice non c'è però il biglietto della Lotteria, che si trovava sotto al logo delle aramnce e delle mele. La signora Elisa è stata comunque fortunata, visto che scegliendo le altre due ceste avrebbe vinto un premio inferiore a quello conquistato nella prima fase del gioco.

Ecco il dettaglio con i biglietti vincenti di Lotteria Italia 2018, selezionati per il gioco Tutti Frutti de La Prova del Cuoco, nella settimana dal 4 all'8 dicembre.

Biglietto estratto il 4/12/2017 n. B264154

Vincita € 11.000

Biglietto estratto il 5/12/2017 n. G185259

Vincita € 16.000

Biglietto estratto il 6/12/2017 n. D146751

Vincita € 38.000

Biglietto estratto il 7/12/2017 n. C026553

Vincita € 10.000

Biglietto estratto il 8/12/2017 n. I279290

Vincita € 24.000

