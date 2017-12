La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018: biglietti vincenti estratti, vinti 54mila euro (23-27 ottobre)

La Prova del Cuoco e Lotteria Italia 2018: ecco i numeri vincenti estratti nella settimana dal 23 al 27 ottobre. Maxi vincita per un giocatore da 54 mila euro.

Lotteria Italia 2018 e La Prova del Cuoco - Antonella Clerici

La quarta settimana in compagnia della Lotteria Italia 2017 e de La Prova del Cuoco è stata molto fortunata per tutti i giocatori estratti. Dal 23 al 27 ottobre, cinque italiani sono stati scelti grazie al gioco del programma di Rai 1 ed hanno partecipato ad una nuova manche fortunata in compagnia della conduttrice. Antonella Clerici premia infatti tutti coloro che chiamando il numero 894444 oppure inviando un sms al 4770470, sono stati selezionati per il gioco in tv. Tutti Frutti prevede altri premi previsti all'interno del regolamento di Lotteria Italia, grazie al gioco in cui il fortunato estratto deve scegliere fra quattro tipi diversi di frutta e altrettante cassette: pere, mele, ananas e arance. Ciascuna cassetta contiene inoltre cinque frutti ed altrettante piccole somme in denaro, che vanno a comporre la vincita finale assegnata ad ogni giocatore e che dà la possibilità di accedere al raddoppio. Ogni cassetta è infatti dotata di un talloncino: se nel retro è presente il biglietto della Lotteria Italia si può partecipare al gioco dell'estrattore, che potrebbe regalare al vincitore il doppio del premio iniziale.

Il primo giorno della settimana in compagnia di Tutti Frutti e Lotteria Italia ha permesso ad un giocatore di tentare la fortuna a La Prova del Cuoco. Dal 23 al 27 ottobre 2017 sono stati infatti selezionati cinque giocatori ed altrettanti fortunati premi, a partire dalla giocatrice scelta per il lunedì. La signora Maria Paola della provincia di Napoli, selezionata il 23 ottobre, ha scelto la cassetta delle mele, trovando premi per il valore di 2.000 €, 3.000, 1.000 €, 2.000 €, 1.000 €, e per un totale di 9.000 €. Il biglietto della Lotteria presente dietro il logo della cassetta scelta le ha dato inoltre la possibilità di raddoppiare il bottino, come sarebbe accaduto se avesse scelto le pere. La giocatrice ha deciso di puntare tutto sull'estrattore B nella seconda parte del gioco, riuscendo a raddoppiare il premio iniziale per un ammontare di 18.000 €.

Martedì 24 ottobre 2017, Lotteria Italia e La Prova del Cuoco hanno unito di nuovo l'impegno per permettere al fortunato giocatore estratto di partecipare a Tutti Frutti. La scelta è ricaduta su Antonio della provincia di Cosenza, che ha deciso di tentare la fortuna con la cassetta delle arance. I premi trovati al di sotto dei frutti sono stati 3.000 €, 1.000 €, 4.000 €, 1.000 € e 3.000 €, per un bottino finale quindi di 12.000 €. Il giocatore ha inoltre partecipato alla seconda fase del gioco grazie al biglietto della Lotteria trovato dietro il talloncino della sua cassetta, presente anche in qella delle mele. Il signor Antonio ha partecipato quindi al gioco dell'estrattore ed ha provato a raddoppiare il bottino: la A però non gli ha portato fortuna, visto che il succo si nascondeva all'interno dell'estrattore B.

Si è giocato ancora con la fortuna anche mercoledì 25 ottobre 2017, grazie a Lotteria Italia e Tutti Frutti, il gioco a premi de La Prova del Cuoco. Antonella Clerici ha giocato al telefono con Vincenzo di Bagheria, in provincia di Palermo, che ha permesso di velocizzare la manche grazie alla sua determinazione e serietà. La cassetta scelta dal giocatore è stata quella delle pere, che lo ha premiato con 13.000 € in totale. Al di sotto dei frutti ha infatti trovato i seguenti premi: 1.000 €, 5.000 €, 4.000 €, 1.000 € e 2.000 €, con la possibilità di accedere al raddoppio. Dietro il logo della cassetta del signor Vincenzo non c'era però il biglietto della Lotteria, che si trovava invece dietro il talloncino delle mele e dell'ananas, ma il giocatore si è portato comunque a casa il premio vinto nella prima fase del gioco.

Lotteria Italia e La Prova del Cuoco hanno continuato a regalare tanta fortuna ai giocatori estratti per Tutti Frutti, il gioco a premi del programma di Rai 1. Nella puntata di giovedì 26 ottobre 2017 è stata selezionata Patrizia da Roma, che ha scelto di tentare la fortuna con la cassetta dell'ananas. I premi trovati al suo interno sono stati 4.000 €, 4.000 €, 1.000 €, 3.000 € e 2.000 €, per un totale di 14.000 €. Si tratta di una delle cassette più ricche dell'appuntamento in tv: la giocatrice però non è riuscita a passare al raddoppio, dato che il biglietto della Lotteria era presente solo dietro il talloncino della cassetta delle pere e delle mele. La signora Patrizia ha comunque conquistato i 14.000 € iniziale, un bottino significativo se si considera i premi previsti nel gioco all'interno della stessa puntata.

Il venerdì è da sempre il giorno più fortunato per tutti i giocatori della Lotteria Italia estratti per partecipare al gioco de La Prova del Cuoco. Tutti Frutti dà infatti in questa particolare giornata della settimana di poter raddoppiare fin da subito il proprio premio, esattamente come è successo il 27 ottobre 2017 ad un fortunato giocatore. Franco della provincia di Roma ha scelto infatti la cassetta delle pere, conquistando all'istante 3.000 €, 10.000 €, 2.000 €, 2.000 €, 10.000 €, per un totale di 27.000 €. Un bel bottino se si considera che il giocatore ha acquistato solo due biglietti della Lotteria. Il talloncino della sua cassetta nascondeva tra l'altro il biglietto della Lotteria, che gli ha dato quindi la possibilità di raddoppiare con il gioco degli estrattori. Anche in questo caso il signor Franco si è rivelato fortunato, dato che la sua scelta, la A, lo ha premiato con un bottino finale di 54.000 €.

Ecco nel dettaglio i numeri dei biglietti della Lotteria Italia 2018 estratti dal 23 al 27 ottobre all'interno delle puntate de La Prova del Cuoco:

Biglietto estratto il 23/10/2017 n. B007677

Vincita € 18.000

Biglietto estratto il 24/10/2017 n. C032093

Vincita € 12.000

Biglietto estratto il 25/10/2017 n. C021788

Vincita € 13.000

Biglietto estratto il 26/10/2017 n. B128731

Vincita € 14.000

Biglietto estratto il 27/10/2017 n. D028025

Vincita € 54.000

